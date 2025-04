Ukrajinska tvrtka uspjela napraviti ono što se činilo gotovo nemogućim

Za razliku od očekivanja da će domaća proizvodnja povećati cijenu, ukrajinski dronovi zapravo su jeftiniji od kineskih. Optimizacija poslovanja, povećana konkurencija i lokalne inovacije omogućile su značajno smanjenje cijene – čak i do 50 posto kod ključnih komponenti poput motora i propelera.

Još je zanimljivije to što su ti dronovi – unatoč domaćoj proizvodnji – jeftiniji od kineskih alternativa.

Posebnu pozornost privukla je termalna kamera Kurbas-256, a koju je razvio ukrajinski startup Odd Systems. Dizajnirana specifično za FPV dronove, ona nudi niz prednosti u odnosu na komercijalna kineska rješenja – uključujući otpornost na kondenzaciju i mogućnost podešavanja slike tijekom leta. Kamera košta oko 250 dolara – 20 posto manje od kineskih ekvivalenata.

Stručnjaci ističu da lokalna proizvodnja ne donosi samo financijsku korist, već i stratešku prednost. 'Brža prilagodba, bolja kontrola kvalitete i manja ovisnost o vanjskim faktorima ključni su u modernom ratovanju. Kontrola nad cijelim tehnološkim procesom ključna je za obrambenu učinkovitost', poručuje dr. Oleksandra Molloy.

Dodaje i da sve više europskih zemalja – poput Ujedinjene Kraljevine, Latvije, Litve, Poljske i Nizozemske – surađuje s Ukrajinom ili razvija vlastite kapacitete za proizvodnju dronova. I Australija i SAD ulažu u ovu tehnologiju, ali ne još u dovoljnom obujmu.

Ukrajina planira proizvesti više od četiri milijuna dronova do kraja godine, a sve veći dio njih izrađivat će se isključivo od ukrajinskih dijelova. Nakon rata ova industrija mogla bi postati jedan od glavnih izvoza zemlje – baš kao što je to nekoć bio čelik ili IT.