3D printanje spašava stare stanice vlakova, nova skloništa gotova za šest sati

Cijeli postupak od izrade do transporta i montaže trajao je otprilike tjedan dana. Novi zaklon na stanici Hatsushima izrađen je od slojeva morta, ojačanog čeličnim armaturama, i strukturiran poput betonske 'torte', čvrste, otporne na potrese i iznenađujuće kompaktne te – površine svega 10 četvornih metara. Drugim riječima - ovo nisu 3D printeri na kakve ste navikli. Ovi printaju betonom .

Naime Serendix je konstruirao zamjenski objekt pomoću 3D printanja, pri čemu je glavnina strukture izrađena u manje od šest sati. Iako to ne znači da je cijela izgradnja završena u jednom jutru, proces je i dalje impresivno brz. Serendix , koji je prethodno radio na izradi 3D printanih kuća koje se grade u manje od 24 sata, koristio je betonske printere za izradu modularnih dijelova, a oni su zatim otpremljeni željeznicom i montirani na lokaciji.

Zaboravimo na trenutak uobičajene žalopojke o našem željezničkom sustavu i usmjerimo pažnju prema Japanu, u kojem se infrastruktura ne samo brzo obnavlja, već i gradi na inovativne načine. U središtu ove priče je mala postaja Hatsushima u prefekturi Wakayama, kroz koju svakodnevno prođe do 530 putnika i tri vlaka po satu. Iako mirna i skromna, ova je stanica bila zrela za obnovu, a japanska tvrtka Serendix imala je savršeno rješenje, izvještava Ars Technica .

Iako je konstrukcija završena još krajem ožujka, zaklon još nije pušten u funkciju – čeka se instalacija automata za karte i završni radovi, a očekuje se da će biti u punoj upotrebi do srpnja.

Uspoređujući to s infrastrukturnim projektima koji se često razvlače mjesecima, pa i godinama, ovaj brz i učinkovit pristup djeluje gotovo futuristički. Posebno kada uzmemo u obzir to da se manji i udaljeni prometni punktovi često zanemaruju. Autor članka objavljenog na PC Gameru izvorno spominje i to da ga i dalje progoni miris drvenog zaklona iz djetinjstva na sličnoj stanici koju je rijetko posjećivao autobus.

Štoviše, prednosti ove metode su i manji broj radnika potrebnih za izgradnju. Predsjednik investicijske podružnice JR Westa, Ryo Kawamoto, izjavio je za The New York Times:

'Vjerujemo da je ključna vrijednost ovog projekta u značajnom smanjenju broja ljudi potrebnih za njegovu realizaciju.'

Upravo zato se očekuje da će 3D printane konstrukcije postati sve češći prizor na željezničkim platformama diljem Japana, osobito na manje prometnim lokacijama, na kojima je ključna ekonomičnost. Ovo je još jedan dokaz da inovacije ne moraju dolaziti iz velikih gradova i megalomanskih projekata, već i zbog jednostavnog zaklona za putnike koji dolaze vlakom u 5.45 sati.