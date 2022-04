Deset trikova za Google Play koje dosad vjerojatno niste isprobali, a korisni su

Trgovina Play može poslužiti za puno više od tek obične kupovine i preuzimanja aplikacija. Pokazat ćemo vam trikove pomoću kojih ćete iz nje izvući više

Pogledajte u Playu pod karticom For you, ispod Apps in development. Imajte na umu to da su aplikacije u toj fazi razvoja često pune bugova, loše optimizirane i često se ruše.

Jeste li znali kako vam novac koji ste platili za aplikacije u Playu može biti vraćen? Google je prilično popustljiv oko pravila za povrat novca i razloga zbog kojih ste se na to odlučili, a postupak je razmjerno brz i jednostavan. Trebate za to koristiti odgovarajući obrazac .

4. Čitajte samo relevantne recenzije aplikacija

Možete doći do recenzija koje su relevantne za vas u ovom trenutku. Otvorite stranicu aplikacije koja vas zanima u aplikaciji trgovine Play, skrolajte do recenzija i kucnite See all reviews. Odaberite filter Most relevant i uključite Latest version.

Možete uključiti i This device model, ali ta će značajka biti manje korisna što je vaš uređaj stariji.

5. Instalirajte aplikacije inače nedostupne u vašoj regiji

Ako aplikacija nije dostupna u dijelu svijeta u kojem se nalazite, zaobiđite tu blokadu korištenjem virtualnih privatnih mreža (VPN). VPN maskira vašu IP adresu, zbog čega Play može lokaciju vašeg uređaja prepoznati kao neku drugu i omogućiti vam pristup.

6. Izbjegnite dodavanje novih aplikacija na početni zaslon

Kako ne biste završili s početnim zaslonom prekrcanim aplikacijama po kojima morate beskrajno skrolati, pritisnite i zadržite pritisak na praznom dijelu početnog zaslona. Potom odaberite Home screen settings i isključite sklopku uz Add apps to Home screen.

7. Ponovno instalirajte aplikacije koje ste kupili odjednom

Vaš korisnički račun pri Googleu prati koje ste sve aplikacije kupili i instalirali. To može biti praktično pri prijelazu na novi uređaj jer omogućava brzu instalaciju hrpe aplikacija odjednom, umjesto jedne po jedne.