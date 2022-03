Štede vrijeme: Isprobajte korisne trikove za zaključani zaslon Androida

Zaključani ekran, odnosno Lock screen na Androidu može vam pružiti niz korisnih informacija te je, kao i većina stvari u Googleovom operativnom sustavu, prilagodljiv potrebama

Također možete birati želite li prikazivati osjetljive informacije biranjem stavke 'Sensitive notifications'. Ako je opcija uključena, samo ćete vidjeti ime aplikacije umjesto same notifikacije - primjerice '1 nova poruka'.

Prvo što želite napraviti je odlučiti želite li vidjeti upozorenja i tihe podsjetnike, vidjeti samo upozorenja ili ne vidjeti ništa. Za to ćete otići u postavke i birati stavku 'notifikacije'. Tamo skrolajte i birajte tri opcije - prikazu svih razgovora, skrivanje tihih razgovora i podsjetnika (tihi podsjetnici su oni koji dolaze bez zvuka i vibracije poput prognoze vremena ili vijesti) ili ne prikazivanju notifikacija.

Birajte koje aplikacije vidite na zaključanom zaslonu

Aplikacije koje se vide na vašem zaključanom zaslonu su iste aplikacije kojima ste dozvolili slanje notifikacija i da - možete ih birati. Da biste to napravili idite u postavke podsjetnika kao u prošloj opciji i birajte postavke aplikacija, odnosno App Settings. Vidjet ćete listu aplikacija koje možete poredati po abecedi, po najčešće korištenima ili one koje ste isključili. Koristite prekidač pored svake aplikacije čije notifikacije želite dozvoliti. Ako pritisnete na ime aplikacije, moći ćete urediti neke od njezinih notifikacija.

Prikažite detaljnije informacije na zaključanom zaslonu

Premda možete birati da na zaključanom ekranu vidite samo načelne notifikacije poput vijesti i prognoze vremena, također možete dodati personalizirane obavjesti za emailove, podsjetnike, rezervacije leta i tako dalje. Nakon što upalite telefon, recite Google Asssistantu da otvori postavke Assistanta ili odite u Settings > Apps > Assistant > See all Assistant Settings > Personal results. U kartici Your phone (vaš telefon) uključite Personal results. Opciju prikaza osobnih personaliziranih prijedloga.