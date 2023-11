Dekan FER-a: 'Pred Hrvatskom su izazovi očuvanja digitalnog suvereniteta'

Jedna od važnijih tema zadnjih godina je FER-ova prostorna infrastruktura, rekao je, između ostaloga, dekan te podijelio: 'Zgrade B i C, odnosno neboder, su u programu cjelovite obnove koju smo pripremili velikim zalaganjem cijelog kolektiva FER-a.'

Neboder je iseljen, dio stvari je pohranjen u skladište, a od 12 zavoda, sedam koji koriste prostore C zgrade preseljeno je u zamjenski prostor u Banjavčićevoj ulici.

'Tako će biti do kraja radova na obnovi za koje očekujemo da će uskoro započeti i to prvo na preuređenju sportske dvorane u koju će se privremeno preseliti nastava iz B zgrade. Obnova je velik i zahtjevan logistički i organizacijski posao na kojem radi veliki broj nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja. Planirana je rekonstrukcija zgrade A za što je u tijeku priprema projektne dokumentacije, kao i energetska obnova zgrade D', naglasio je Bilas, koji se ovim putem zahvalio osoblju i brojnim partnerima koji pomažu u obnovi.

Dekan je okupljene pozvao da u Aleji laptopa posjete FEROPOLIS, izložbu o FER-ovim zgradama, te najavio Dan otvorenih vrata FER-a koji se održao u subotu 25. studenoga 2023.

Svečanosti Dana FER-a prisustvovali su brojni visoki uzvanici, predstavnici vlasti, znanstvenih, obrazovnih i vojnih institucija te gospodarstva. Među njima i izaslanik predsjednika RH dr. sc. Julije Domac, izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora Tomislav Okroša, izaslanik predsjednika Vlade RH dr. sc. Hrvoje Meštrić, izaslanik ministra gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, izaslanica ministra obrane Lučiana Klobas Dobrović, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba izv. prof. dr. sc. Luka Korlaet, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, rektor Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Nikša Burum i državni tajnik Središnjeg državnog ureda Bernard Gršić.

Istaknuti su važnost i uloga FER-a unutar Sveučilišta u Zagrebu u izgradnji boljeg društva, kao i važne poruke s ciljem poticanja daljnjeg rada znanstvenika i inženjera, a najuspješnijim studentima i djelatnicima Fakulteta dodijelila su se priznanja i nagrade.

Između ostalih, najprestižnija fakultetska nagrada Zlatna plaketa 'Josip Lončar', koja se dodjeljuje posebno značajnim pojedincima koji su značajno doprinijeli razvoju i položaju Fakulteta, dodijeljena je prof. dr. sc. Davoru Grgiću, autoritetu za nuklearnu energiju, za doprinos vrhunskim primijenjenim istraživanjima u području sigurnosnih analiza nuklearnih elektrana, javnim djelovanjem i podizanjem međunarodne vidljivosti.

Srebrna plaketa 'Josip Lončar', koja se dodjeljuje za naročito uspješne doktorske disertacije i znanstveno-istraživački rad dodijeljena je, između ostalih, dr. sc. Josipu Mikuliću, stručnjaku za čipove niske potrošnje, za doktorsku disertaciju pod naslovom: 'Relaxation oscillator architectures with delay and offset-voltage compensation' (Arhitekture relaksacijskoga oscilatora s kompenzacijom kašnjenja i napona pomaka).

U ime svih nagrađenih zahvalio se prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš, kojemu je također dodijeljena Zlatna plaketa 'Josip Lončar', za značajan doprinos Fakultetu vrhunskim istraživačkim postignućima u području analize i modeliranja elektromagnetskih struktura, podizanjem međunarodne vidljivosti i uključivanjem u Europski istraživački prostor.

'Predivno je dobiti priznanje za svoj rad, no poseban je osjećaj kada to priznanje dobivate od kolega s kojima radite jer takvo priznanje ima poseban značaj. Počašćen sam, počašćeni smo i od srca vam zahvaljujemo. No, dopustite mi da proširim pogled i kažem da to priznanje nismo dobili samo mi. Istraživanje, razvoj i podučavanje je timski sport, i bez tima, ekipe, nema niti utakmice', podijelio je Šipuš.