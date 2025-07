AlgoTrade okupio elite iz MIT-a, Harvarda i Cambridgea, pobjedu odnijeli Šibenčani

Fun factovi o organizaciji u brojevima:

200 stolova i 400 stolica prenesno s FER-a i OŠ Vukomerec na mjesto održavanja - Tekstilpromet, u potpunosti odrađeno “ručno”

server, mrežna infrastruktura i sam zadatak napisan i postavljen “iz nule”

poslano preko 5000 mailova

organiziran besplatan smještaj za 100 internacionalnih participanata u Hotelu Zonar

za održavanje natjecanja bilo je potrebno osigurati čak 2.5 kilometara kabela - kao da spojite FER i centar Zagreba.

Globalna konkurencija – lokalni pobjednici

Na natjecanje su stigli studenti s ukupno 73 sveučilišta iz 42 države, uključujući renomirane institucije poput MIT-a, Harvarda, Cambridgea, Oxforda i ETH Züricha. Sudionici su došli sa četiri kontinenata (Europa, Sjeverna Amerika, Azija, Afrika), a međunarodna razina kvalitete bila je očita u svakom aspektu – od tehničke zahtjevnosti zadatka, do intenziteta natjecanja.

U toj žestokoj konkurenciji, pobjedu su ipak odnijeli domaći studenti. Tim “Data Diggers” (Niko Perica, Vice Perica, Mate Papak, Filip Aleksić), sastavljen od dvojice studenata PMF-a i dvojice studenata FER-a, odnio je prvo mjesto i nagradu od 5000 eura. Dolaze iz Šibenika, a kući su se vratili bogatiji ne samo za novčanu nagradu, nego i za iskustvo koje se ne zaboravlja.

Niko Perica: “What do you get when you combine four best friends who love to sweat and solve hard problems? You get a winning combination!”