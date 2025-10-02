DeepSeek je nedavno lansirao novi AI model: Evo što znamo o njemu

Startup je podigao dosta prašine u siječnju ove godine kada su predstavili R1, model umjetne inteligencije i robota za brbljanje za koji su tvrdili kako radi podjednako dobro kao i OpenAI-jev ChatGPT, ali uz manje troškove.

Kineska tvrtka za umjetnu inteligenciju DeepSeek lansirala je novi eksperimentalni model, koji navodno može obrađivati veliku količinu podataka i košta manje od prethodnih modela.

Pojedine države su zabranile vladinim agencijama korištenje DeepSeeka, uključujući Italiju, Sjedinjene Američke Države i Južnu Koreju, zbog zabrinutosti oko nacionalne sigurnosti.

Novi model DeepSeek-V3.2-Exp eksperimentalno je izdanje modela DeepSeek-V3.1-Terminus. Cilj mu je učiniti AI sustave učinkovitijima. Softver otvorenog računalnog koda dostupan je na platformi Hugging Face.

Kako tvrde u DeepSeeku, prepolovit će troškove pokretanja umjetne inteligencije u usporedbi s ranijom verzijom, zahvaljujući između ostalog i novoj značajci DeepSeek Sparse Attention (DSA), koja umjetnu inteligenciju čini učinkovitijom u rukovanju dugim dokumentima i razgovorima.

DeepSeekov V3.1-Terminus ne kotira podjednako dobro na metrikama kao ChatGPT-5 ili drugi vodeći modeli poput Groka i Anthropicovog Claudea, ali je izjednačen s OpenAI-jevim open source modelom gpt-oss-120b, prema tvrtki za mjerenje umjetne inteligencije Artificial Analysis.

DeepSeek je ranije najavio kako će prilagoditi svoje modele za AI čipove koje se razvija u Kini. Vlasti te države vrše pritisak na svoje tehnološke tvrtke kako bi prekinule ovisnost o stranim proizvođačima čipova, piše Euro News.