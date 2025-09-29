Kineski DeepSeek predstavio novi AI model, 'međukorak do nove generacije'

Kineska tvrtka za razvoj umjetne inteligencije DeepSeek objavila je svoj najnoviji 'eksperimentalni' model za koji tvrdi da je učinkovitiji za učenje i bolji u obradi dugih nizova teksta od njenih prethodnih iteracija velikih jezičnih modela.

Tvrtka sa sjedištem u Hangzhouu nazvala je DeepSeek-V3.2-Exp 'međukorakom prema našoj arhitekturi sljedeće generacije' u objavi na forumu za razvojne programere Hugging Face.

Ta će arhitektura vjerojatno biti najvažnije izdanje proizvoda DeepSeeka otkako su V3 i R1 šokirali Silicijsku dolinu i tehnološke investitore izvan Kine.