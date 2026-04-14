Najstariji ekosustav na svijetu otkriva kako je zapravo nastao život na Zemlji

Na obali zapadne Australije nalazi se jedinstven prirodni laboratorij prošlosti: stromatoliti i mikrobne prostirke u području Gathaagudu (Zaljev morskih pasa). Iako na prvi pogled djeluju poput običnih stijena koje prekriva sluz, riječ je o složenim zajednicama mikroorganizama koji predstavljaju žive ostatke drevnih ekosustava starih nekoliko milijardi godina. Upravo su takvi sustavi u ranoj povijesti Zemlje igrali ključnu ulogu u stvaranju kisika u atmosferi, čime su omogućili razvoj složenijeg života.

Ova 'živa stijena' znanstvenicima pruža rijedak uvid u evolucijske procese koji su oblikovali život kakav danas poznajemo. Tijekom desetljeća istraživanja prikupljeni su brojni podaci o načinu na koji su se mikroorganizmi razvijali i prilagođavali, no najnovija istraživanja usmjerena su na jedno od najvažnijih pitanja biologije, a to je kako su nastali eukarioti, složene stanice koje čine sve od biljaka do ljudi? U središtu tog istraživanja nalaze se Asgardske arheje (Asgard archaea), skupina mikroorganizama koji se smatraju najbližim srodnicima eukariota. Znanstveni dokazi upućuju na to da su upravo ove arheje sudjelovale u ključnom evolucijskom događaju, spajanju s bakterijama koje je dovelo do nastanka prvih složenih stanica. Taj proces često se opisuje kao simbioza ili partnerstvo u kojem su organizmi dijelili resurse i razvili međusobnu ovisnost. Istraživački tim uspio je uzgojiti ove drevne mikroorganizme iz uzoraka mikrobnih prostirki iz Gathaagudua, što je iznimno rijedak uspjeh postignut tek u nekoliko laboratorija diljem svijeta. No ono što su otkrili bilo je još značajnije: Asgardske arheje bile su u bliskoj vezi s bakterijama koje koriste sumpor. Ova povezanost mogla bi predstavljati model ranih evolucijskih odnosa koji su doveli do razvoja kompleksnog života.