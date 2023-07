ChatGPT uvodi novost, uskoro će prepoznati s kim razgovara

Kada upisujete razgovor s chatbotom kao što je ChatGPT , on se ustvari ne sjeća tko ste. To je kao da razgovarate s osobom s kojom ste razgovarali tisuću puta, ali ta osoba nema pojma tko ste ili što biste željeli svaki put kada razgovarate.

Ljudi iz OpenAI-ja sada to žele to promijeniti uvođenjem noviteta pod nazivom prilagođene upute. To će korisnicima omogućiti da dodaju određene činjenice ili informacije ChatGPT-ju koji se pohranjuju za kasniju upotrebu.

U objavi na službenoj stranici ChatGPT-ja stoji navedeno: 'Poslušali smo vaše povratne informacije o problemu ponovnog započinjanja svakog ChatGPT razgovora. Kroz naše razgovore s korisnicima u 22 zemlje, produbili smo razumijevanje bitne uloge koju upravljivost igra u omogućavanju našim modelima da učinkovito odražavaju različite kontekste i jedinstvene potrebe svake osobe.'

‘ChatGPT će uzeti u obzir vaše prilagođene upute za svaki budući razgovor. Model će uzeti u obzir upute svaki put kada odgovori, tako da nećete morati ponavljati svoje postavke ili informacije u svakom razgovoru.'