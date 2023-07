Googleov Bard dostupan u Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku

Google je lansirao Bard još u ožujku, no ono je tada za Europu bilo odgođeno. Lansiranje Barda u EU zaustavili su regulatori zbog privatnosti. Google od tada susreo s nadzornicima kako bi razgovarao o transparentnosti, izboru i kontroli.

Bard i ChatGPT programi su koji koriste generativnu umjetnu inteligenciju za razgovor s korisnicima i odgovaranje na brojne upite. S Bardom, primjerice, možete razgovarati o receptima, pitati ga kako isplanirati rođendan ili vikend, ili pak kako pokrenuti poslovanje; što god vas zanima ili vam je potrebno. Može za vas napisati mailove, predlagati teme i pitanja, premda treba pripaziti na točnost tih informacija.

Također, Bard je u realnom vremenu povezan s internetom, a odgovore možete i čitati i slušati, pa pritom i birati kakvu vrstu tona i stila u odgovori želite, bilo da je kraći, druži, profesionalniji ili ležerniji, iako je ta mogućnost dostupna samo na engleskom jeziku.

Bardove vještine programiranja pokrivaju preko 20 programskih jezika, uključujući i one popularne poput C++, Go, Jave, JavaScripta, Pythona, Typescripta i čak funkcija Google Sheetsa. Kod za Python također se mođe eskportirati u Google Colab bez kopiranja i ljepljena, što omogućava brzo izvršavanje koda unutar preglednika.