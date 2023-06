Devet mitova o umjetnoj inteligenciji u koje ne biste trebali vjerovati

Evo pregleda devet najčešćih mitova o ChatGPT-ju i sličnim mu alatima.

1) Chatbotovi temeljeni na umjetnoj inteligenciji su svjesni

ChatGPT i Bing Chat mogu generirati odgovore koji su iznimno nalik ljudskim, ali su daleko od svjesnosti. Riječ je o oponašanju korištenjem ogromnih baza podataka i slika, ne samostalnom svjesnom ponašanju. Složeni su, pametni i, u određenoj mjeri, inteligentni. Ali, nisu svjesni.

2) Chatbotovi mogu odraditi bilo koju vrstu zadatka ili zahtjeva

Iako mogu pokriti širok raspon zadaća, granice do kojih chatbotovi mogu biti korisni postoje. To brzo postaje jasno kad im zadate složene ili visoko specijalizirane teme. Ali, ponekad se to može dogoditi i s jednostavnim zadacima.