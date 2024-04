Borilačka avantura u starom Japanu: Zaigrali smo Rise of The Ronin

Likovi se kreću kao u komičnim ubrzanim reklamama za mobilne videoigre, a sve izgleda bliže igrici s 'dresingom' Japana nego ičemu sličnom imerzivnoj čaroliji Ghost of Tsushime, no tu priča, nažalost, ne prestaje - Rise of the Ronin nastavio nas je zabijati u zemlju demonstrirajući zastarjele koncepte otkrivanja novih područja, pored zanimljivih mehanika vršenja misija za određenu fakciju, dodirivanjem 'zastava', što je, više-manje, ono što je Far Cry napravio prije preko deset godina.

No, hej, možda je problem u nama. Od igre smo u samom startu očekivali puno, puno više, no kad smo vidjeli koliko je kompleksan njezin sustav borbe, ostali smo zatečeni. Rise of The Ronin je u svojem srcu igra kakvu Team Ninja zna najbolje raditi - borilačka akcija. Sama ideja da možete birati između dvanaestak kineskih, japanskih i europskih oružja prilično nas je zaintrigirala - na koncu, da nam je itko rekao da postoji naslov u kojem s bajonetom možemo jurišati prema naginatom naoružanom samuraju, pridobio bi nas i bez plaćanja večere.