Nije PlayStation Vita, no i dalje je vrijedan vaše pažnje: Isprobali smo PlayStation Portal

Da biste se igrali na PlayStation Portalu, morate se prijaviti na račun otvoren kod PlayStationa i biti na bežičnoj mreži dovoljno brzoj za njegov rad . Portal koji smo dobili na test radio je uglavnom u svim dijelovima stana, no čim je došlo do slabljenja signala, igre su počele zastajkivati i trpjeti . Uvjereni da je riječ o snazi signala i protočnosti, približili smo uređaj ruteru kako bismo osigurali da sve radi, no sve što smo postigli je smanjenje učestalosti prekida signala.

Nakon pet, šest dana provedenih igrajući igre u 'optimalnom' okružju, zaključili smo da su odspajanja naoko nasumična - možda je u nekom trenutku drugi uređaj na mreži povukao veliku količinu podataka, možda je stvar do samih postavki rutera, no jedna stvar bila je sigurna: PlayStation Portal je dobro radio sve do trena u kojem je odlučio odbiti poslušnost. Premda smetnje u igranju nisu nešto zbog čega bismo momentalno ugasili periferiju, one su uvijek prisutne i dodaju nepotrebnu dozu stresa u sam proces igranja. Hoće li konzola prestati hvatati signal usred intenzivnog boss fighta? Ili će se oglušiti točno kad igra od nas traži da pritisnemo ključnu tipku? Ovo su stvari koje, bez dvojbe, znaju zasmetati - ali ne predstavljaju najveći problem s Portalom.

Što ne valja?

Najveći problem s ovim dodatkom je to što dolazi s nekoliko jako čudnih tehnoloških značajki. Za početak, konzola ne podržava bluetooth audio. Kao drugo, dolazi s opcijom zrakoplovnog načina rada, koja nema smisla jer (barem prema našem saznanju) nema internu zapremninu prilagođenu snimanju ili reprodukciji medija. Kao treće, premda se kontroler reklamira kao prijenosna solucija za igranje izvan doma, ne dolazi s putnom futrolom niti bilo kakvom formom zaštite tijekom transporta. Konačno, tu su gore spomenuti problemi s latencijom i prekidom veze, a oni se samo intenziviraju kada su u priči dvije Wi-Fi mreže.