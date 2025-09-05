Sofisticirani spyware u rukama carine: Američki ICE sad može provaliti u bilo koji mobitel

Američka imigracijska i carinska služba (ICE) dobila je pristup jednom od najsofisticiranijih alata za digitalni nadzor na svijetu nakon što je administracija Donalda Trumpa odobrila nastavak ugovora s izraelskom tvrtkom Paragon Solutions, a ona razvija špijunski softver sposoban upasti u gotovo svaki mobilni telefon, uključujući aplikacije zaštićene enkripcijom.

Riječ je o softveru Graphite, proizvodu koji može pratiti lokaciju, čitati poruke, pregledavati fotografije, pa čak i pretvoriti uređaj u prislušni alat putem mikrofona. ICE se našao u središtu kritika jer je ova agencija već ranije bila optuživana za kršenje ljudskih i građanskih prava.

Prvi ugovor s Paragonom potpisan je krajem 2024., pod administracijom Joea Bidena, ali je bio privremeno obustavljen da bi se provjerila usklađenost s uredbom koja ograničava upotrebu komercijalnog spywarea u američkim institucijama. Novi dokumenti o javnoj nabavi otkrivaju da je obustava sada ukinuta, a ICE formalno postaje korisnik Graphitea.