Sofisticirani spyware u rukama carine: Američki ICE sad može provaliti u bilo koji mobitel

Špijunski softver koji razvija izraelska firma Paragon Solutions dodijeljen je američkoj agenciji s prilično velikim ovlastima
Američka imigracijska i carinska služba (ICE) dobila je pristup jednom od najsofisticiranijih alata za digitalni nadzor na svijetu nakon što je administracija Donalda Trumpa odobrila nastavak ugovora s izraelskom tvrtkom Paragon Solutions, a ona razvija špijunski softver sposoban upasti u gotovo svaki mobilni telefon, uključujući aplikacije zaštićene enkripcijom.
Riječ je o softveru Graphite, proizvodu koji može pratiti lokaciju, čitati poruke, pregledavati fotografije, pa čak i pretvoriti uređaj u prislušni alat putem mikrofona. ICE se našao u središtu kritika jer je ova agencija već ranije bila optuživana za kršenje ljudskih i građanskih prava.
Prvi ugovor s Paragonom potpisan je krajem 2024., pod administracijom Joea Bidena, ali je bio privremeno obustavljen da bi se provjerila usklađenost s uredbom koja ograničava upotrebu komercijalnog spywarea u američkim institucijama. Novi dokumenti o javnoj nabavi otkrivaju da je obustava sada ukinuta, a ICE formalno postaje korisnik Graphitea.
Tvrtka Paragon, koja se u međuvremenu našla u vlasništvu američke firme, tvrdi da posluje isključivo s demokratskim državama i da prekida suradnju s vladama koje zloupotrebljavaju njihovu tehnologiju. No slučajevi u Italiji, u kojoj je otkriveno da je više desetaka novinara i aktivista bilo meta napada, pokazuju da rizik zloupotrebe ostaje visok.
Stručnjaci za digitalnu sigurnost upozoravaju da korištenje ovakvih alata u demokracijama podriva temeljna prava. John Scott-Railton iz Citizen Laba u Torontu izjavio je da su alati poput Graphitea 'dizajnirani za diktature, a ne za društva koja se temelje na slobodi i zaštiti pojedinca'.
Nadalje, pravnici i aktivisti za građanske slobode, uključujući Nadine Farid Johnson iz Knight First Amendment Institutea, naglašavaju da se radi o 'prijetnji slobodi govora i privatnosti'. Johnson je pozvala Kongres da uvede stroga ograničenja toga kada i kako ovakav softver smije biti korišten, prenosi Guardian.