Kazna kao nagrada? Kako je Google izvukao kraći kraj i učvrstio poziciju

Američki sud odlučio je u srijedu da Google može zadržati kontrolu i nad Chrome pretraživačem i nad mobilnim operativnim sustavom Android, no morat će dijeliti podatke o internetskom pretraživanju s konkurencijom i prestati sklapati ekskluzivne ugovore. Sud je odlučio i da Google može nastaviti plaćati drugim tvrtkama kako bi zadržao status zadane tražilice. Nakon višegodišnje pravne bitke sud je donio sankcije koje bi, umjesto da oslabe, mogle ojačati poziciju tehnološkog diva na brzorastućem tržištu umjetne inteligencije

Slučaj se temeljio na činjenici da je Googleova tražilica bila unaprijed postavljena kao na Androidu, pregledniku Chrome i drugim proizvodima, uključujući i uređaje kompanija poput Applea. Ministarstvo pravosuđa SAD-a tražilo je prisilnu prodaju Chromea, no sud je ocijenio da bi takva mjera bila pretjerana. 'Google neće biti obvezan prodati Chrome, niti će sud uključiti uvjetnu prodaju operativnog sustava Android u konačnu presudu', stoji u odluci. 'Tužitelji su pretjerali u traženju prisilne prodaje ovih ključnih resursa, koje Google nije koristio za nezakonita ograničenja.' Sudac je naredio da se do 10. rujna dogovore detalji konačne presude. Umjesto toga, Google mora prestati s ekskluzivnim ugovorima i konkurenciji ustupiti pristup određenim podacima. Tvrtka će i dalje moći plaćati proizvođačima uređaja za pozicioniranje svojih usluga kao zadane opcije, ali neće smjeti sprječavati instaliranje unaprijed ili promociju drugih preglednika, tražilica ili AI asistenata. Google je odluku predstavio kao pobjedu. 'Odluka prepoznaje koliko se industrija promijenila s pojavom umjetne inteligencije, koja ljudima daje sve više načina za pronalaženje informacija', objavila je kompanija. Ujedno je upozorila da dijeljenje podataka s konkurencijom može utjecati na privatnost korisnika te da odluku još analizira.

Presuda razbjesnila rivale Povijesni antimonopolski slučajevi u tehnološkoj industriji često su označavali prijelaz iz računalne ere u drugu. Također su ubrzali pad tadašnjih vodećih tehnoloških kompanija i uspon novih, otvarajući put Microsoftu nakon što je IBM-ov monopol u području mainframea (velikih računala) bio doveden u pitanje, a zatim i Googleu nakon što je Microsoft izveden pred sud. Američki slučaj protiv Googlea, koji je kulminirao objavom sankcija protiv kompanije u utorak, također dolazi u trenutku kada je tehnološka industrija na pragu nove ere. No ovaj put čini se da je vodeća kompanija izašla iznenađujuće neokrznuta. Uspon chatbotova poput ChatGPT-a mogao bi zaprijetiti snazi Googleovog monopola, ali čini se da je tvrtka ostala u dobroj poziciji da postane jedan od lidera - i možda dominantan igrač - na brzorastućem tržištu umjetne inteligencije, piše Financial Times u analizi. Nije iznenađenje da je presuda već razbjesnila Googleove protivnike. Američki regulatori godinama su spavali za volanom dok je Google gradio i iskorištavao svoj monopol u pretraživanju. Kada je presuda konačno donesena, prošle godine, bila je porazna; utvrđeno je da je kompanija istisnula rivale kupujući zadane pozicije za svoj pretraživač na preglednicima i mobilnim uređajima, osiguravši si ekskluzivan pristup milijardama ljudi, uključujući korisnike iPhonea. No, neuobičajeno za ovakve slučajeve, sankcije su donesene s pogledom i na buduća tržišta koja su još u nastajanju, što je dovelo do manje stroge kazne nego što se očekivalo. Opravdavajući svoj pristup, sudac Amit Mehta istaknuo je da su, kada je slučaj počeo krajem prve Trumpove administracije, investitori bili oprezni prema ulaganju u bilo koju kompaniju koja bi mogla izazvati Google. Sada je, nasuprot tome, 'zapanjujuća' količina novca ulivena u generativnu umjetnu inteligenciju, koja prvi put predstavlja izravnu prijetnju Googleovom osnovnom tržištu.