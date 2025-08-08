autonomno vozilo

Baiduov robotaksi upao u rupu na gradilištu u Kini, u njemu bila putnica

I.V./Hina

08.08.2025 u 15:33

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Pedro PARDO / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Robotaksi kojim upravlja tvrtka Baidu Apollo Go upalo je u duboku iskopinu na gradilištu u Kini dok je u njemu bila putnica, objavili su mediji u petak

Incident se dogodio u srijedu u Chongqingu, prenijele su lokalne novine. Putnicu, koja je neozlijeđena, iz rupe su pomoću ljestava izbavili građani.

Vlasnik obližnje trgovine je rekao da je rupa ograđena i da postoje upozorenja, pa je nejasno kako je robotaksi uspio proći. Baidu upravlja najvećom flotom robotaksija u Kini, uključujući u Pekingu, Wuhanu i Chongqingu. Kompanija se nastoji globalno proširiti, pa je nedavno potpisala partnerske ugovore s Uberom i Lyftom.

vezane vijesti

preporučujemo

apollo 13

apollo 13

Umro je Jim Lovell: Vodio je misiju koja je jedva izbjegla katastrofu
SLOBODA GOVORA

SLOBODA GOVORA

Musk tuži Modija, vlada briše vijesti, a satira postaje prijetnja. Što je s internetom u Indiji?
STRATEŠKI ADUT

STRATEŠKI ADUT

I Europa ima svog 'konja za utrku': Bez ovoga nema ni električnih vozila ni mobitela

najpopularnije

Još vijesti