Ne tražite dalje: Ako imate više od 40 godina, ovakve haljine stvorene su za vas

Brooke Shields ovih je dana u Londonu pokazala kako izgleda najlaskavija večernja haljina. Na gala večeri povodom 50. godišnjice zaklade The King's Trust pojavila se u bijeloj satenskoj kreaciji Victorije Beckham, modelu koji odmah privlači pažnju, ali ne samo zbog luksuznog dojma, nego i zbog kroja koji sjajno radi za figuru.

Riječ je o haljini koja ne prianja agresivno uz tijelo, nego ga prati i pritom vrlo promišljeno oblikuje srednji dio siluete. Upravo je to ono što je čini tako poželjnom, posebno među ženama koje ne traže trend pod svaku cijenu, nego komad koji izgleda elegantno i u kojem se osjećaju dobro.

Kroj koji čini veliku razliku

Najveća snaga ovakvih haljina leži u detalju koji se na prvi pogled možda ne čini presudnim, a zapravo mijenja cijeli dojam. Suženje, nabori ili blago strukturiran pad tkanine u području trbuha stvaraju zaglađeniju liniju i odvlače pažnju od dijela tijela koji mnoge žene ne žele dodatno isticati.

Takvi modeli ne stežu, ne režu figuru i ne djeluju ukočeno. Naprotiv, daju dojam lakoće, a istodobno stvaraju elegantniju i skladniju siluetu. Zato su idealni za žene nakon 40-e, ali i nakon 50-e, kada se pri odabiru haljine više ne traži samo efektan izgled, nego i osjećaj sigurnosti u vlastitom tijelu.

Brooke Shields pokazala kako se to nosi

Brooke Shields, koja već godinama njeguje profinjen i vrlo promišljen stil, ovu je lekciju odradila besprijekorno. Njezina satenska haljina Victorije Beckham lepršavo pada, izdužuje figuru i upravo u središnjem dijelu tijela stvara efekt koji vizualno ublažava trbuh i lijepo formira liniju.

Uz nju je nosila crni blejzer i torbicu, pa je cijeli look djelovao uglađeno, moderno i nimalo prenaglašeno. I upravo je u tome čar ovakvih haljina, one ne trebaju mnogo dodataka da bi ostavile snažan dojam.