Ne tražite dalje: Ako imate više od 40 godina, ovakve haljine stvorene su za vas

Kad je riječ o haljinama koje doista laskaju figuri, nema boljeg izbora od modela koji promišljeno oblikuju središnji dio tijela. Upravo takve kreacije, sa suženjem ili drapiranjem u području trbuha, posebno dobro pristaju ženama nakon 40-e jer vizualno zaglađuju liniju, naglašavaju struk i daju elegantan, profinjen dojam bez imalo napora.
Brooke Shields ovih je dana u Londonu pokazala kako izgleda najlaskavija večernja haljina. Na gala večeri povodom 50. godišnjice zaklade The King's Trust pojavila se u bijeloj satenskoj kreaciji Victorije Beckham, modelu koji odmah privlači pažnju, ali ne samo zbog luksuznog dojma, nego i zbog kroja koji sjajno radi za figuru.
Riječ je o haljini koja ne prianja agresivno uz tijelo, nego ga prati i pritom vrlo promišljeno oblikuje srednji dio siluete. Upravo je to ono što je čini tako poželjnom, posebno među ženama koje ne traže trend pod svaku cijenu, nego komad koji izgleda elegantno i u kojem se osjećaju dobro.
Kroj koji čini veliku razliku
Najveća snaga ovakvih haljina leži u detalju koji se na prvi pogled možda ne čini presudnim, a zapravo mijenja cijeli dojam. Suženje, nabori ili blago strukturiran pad tkanine u području trbuha stvaraju zaglađeniju liniju i odvlače pažnju od dijela tijela koji mnoge žene ne žele dodatno isticati.
Takvi modeli ne stežu, ne režu figuru i ne djeluju ukočeno. Naprotiv, daju dojam lakoće, a istodobno stvaraju elegantniju i skladniju siluetu. Zato su idealni za žene nakon 40-e, ali i nakon 50-e, kada se pri odabiru haljine više ne traži samo efektan izgled, nego i osjećaj sigurnosti u vlastitom tijelu.
Brooke Shields pokazala kako se to nosi
Brooke Shields, koja već godinama njeguje profinjen i vrlo promišljen stil, ovu je lekciju odradila besprijekorno. Njezina satenska haljina Victorije Beckham lepršavo pada, izdužuje figuru i upravo u središnjem dijelu tijela stvara efekt koji vizualno ublažava trbuh i lijepo formira liniju.
Uz nju je nosila crni blejzer i torbicu, pa je cijeli look djelovao uglađeno, moderno i nimalo prenaglašeno. I upravo je u tome čar ovakvih haljina, one ne trebaju mnogo dodataka da bi ostavile snažan dojam.
Zašto su ovakvi modeli najbolji izbor
Žene nakon 40-e najčešće traže komade koji će biti ženstveni, elegantni i suvremeni, ali bez prenaglašenog otkrivanja ili neugodnog stezanja. Haljine koje imaju razrađen kroj oko struka i trbuha upravo su zato među najboljim izborima.
One vizualno oblikuju figuru, naglašavaju ono što treba doći u prvi plan i pritom daju onu vrstu samopouzdanja koju nijedan trendovski komad ne može zamijeniti. Umjesto da pokušavaju sakriti tijelo, one ga stilistički vode i to na najlaskaviji mogući način.
Victoria Beckham zna što žene žele
Nije slučajno da se upravo haljine Victorije Beckham sve češće izdvajaju kao favorit žena koje vole odmjeren, luksuzan i vrlo nosiv stil. Njezini modeli često se oslanjaju na čiste linije, kvalitetne materijale i krojeve koji rade za figuru, a ne protiv nje.
Brooke Shields sada je samo potvrdila ono što mnoge žene već znaju: kad pronađete haljinu koja u području trbuha ima pametno osmišljeno suženje ili drapiranje, ne trebate tražiti dalje. To je upravo onaj tip haljine koji izgleda elegantno, moderno i nevjerojatno laskavo.