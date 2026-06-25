Rockstar objavio cijene za GTA VI: Očekivano, ali i dalje papreno

Nakon hrpe nagađanja o tome koliko će koštati najiščekivanija igra desetljeća, Rockstar Games je napokon objavio detalje o cijenama i prednarudžbama za Grand Theft Auto VI. Vijest će razveseliti mnoge igrače jer se pokazalo da GTA 6 neće biti skuplji od većine današnjih visokobudžetnih naslova.

Standardno izdanje igre koštat će 80 američkih dolara, dok će Ultimate Edition biti dostupan za 100 dolara. Prednarudžbe se otvaraju 25. lipnja u ponoć za platforme PlayStation 5, Xbox Series X i Series S.

Fizičko izdanje kao da ne postoji

Igrači koji kupe digitalnu verziju igru će moći preuzeti 12. studenog, što je tjedan dana ranije od službenog izlaska 19. studenog. Zanimljivo je da fizičko izdanje neće sadržavati disk, već će, umjesto toga, u kutiji biti kupon s kodom za preuzimanje igre putem interneta, što znači da se digitalna i fizička kopija, ako ju se uopće tako može nazvati, praktički ne razlikuju, piše Engadget.

Ovaj, vjerujemo, nepopularan potez dodatno potvrđuje trend industrije prema potpunoj digitalizaciji distribucije videoigara, čak i kod najvećih izdanja na tržištu.