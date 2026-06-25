Rockstar objavio cijene za GTA VI: Očekivano, ali i dalje papreno

Jedna od najvećih igara godine dobit će dva izdanja, a preuzimat će se isključivo putem interneta, nezavisno o ediciji
Nakon hrpe nagađanja o tome koliko će koštati najiščekivanija igra desetljeća, Rockstar Games je napokon objavio detalje o cijenama i prednarudžbama za Grand Theft Auto VI. Vijest će razveseliti mnoge igrače jer se pokazalo da GTA 6 neće biti skuplji od većine današnjih visokobudžetnih naslova.
Standardno izdanje igre koštat će 80 američkih dolara, dok će Ultimate Edition biti dostupan za 100 dolara. Prednarudžbe se otvaraju 25. lipnja u ponoć za platforme PlayStation 5, Xbox Series X i Series S.
Fizičko izdanje kao da ne postoji
Igrači koji kupe digitalnu verziju igru će moći preuzeti 12. studenog, što je tjedan dana ranije od službenog izlaska 19. studenog. Zanimljivo je da fizičko izdanje neće sadržavati disk, već će, umjesto toga, u kutiji biti kupon s kodom za preuzimanje igre putem interneta, što znači da se digitalna i fizička kopija, ako ju se uopće tako može nazvati, praktički ne razlikuju, piše Engadget.
Ovaj, vjerujemo, nepopularan potez dodatno potvrđuje trend industrije prema potpunoj digitalizaciji distribucije videoigara, čak i kod najvećih izdanja na tržištu.
Što donosi Ultimate Edition?
Za dodatnih 20 dolara kupci Ultimate Editiona dobit će niz digitalnih dodataka koji se mogu koristiti tijekom igre. Paket uključuje ekskluzivno oružje, vozila, odjeću i tetovaže za glavne likove. Napominjemo da se ovdje radi o igri za jednog igrača, što znači da dodatnu kozmetiku ne možete pokazati nikome.
Rockstar je uz objavu prikazao i nove promotivne materijale koji detaljnije predstavljaju protagoniste Jasona i Luciju, kao i dio sadržaja koji dolazi s premium izdanjem igre.
Bonus za rane kupce
Svi koji prednaruče igru ili je kupe prije 20. studenoga dobit će Vintage Vice City Pack. Riječ je o paketu inspiriranom kultnim naslovom Grand Theft Auto: Vice City iz 2002. godine koji uključuje automobil '55 Vapid Stanier s garažom, odjeću i frizure inspirirane estetikom osamdesetih godina te posebnu masku za oružje u prepoznatljivim pastelnim bojama Vice Cityja.
Rockstar želi da lansiranje uspije
GTA VI već je dva puta odgađan, no Rockstar i dalje tvrdi da je izlazak zakazan za 19. studenoga. Tvrtka je nedavno u jednom natječaju za posao igru opisala kao 'najveće lansiranje videoigre u povijesti'. S obzirom na rekordnu popularnost serijala, očekivanja nisu nerealna. Grand Theft Auto V je od izlaska 2013. godine prodan u više od 200 milijuna primjeraka, a GTA VI već sada dominira raspravama u gaming zajednici.
Za europske igrače ostaje za vidjeti kolike će biti službene cijene u eurima, no prema trenutačnom trendu pretvorbe cijena u industriji može se očekivati da će standardno izdanje koštati oko 79,99 eura, dok bi Ultimate Edition mogao dosegnuti približno 99,99 eura.