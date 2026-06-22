Gejming vizionar Claude Guillemot poginuo u padu zrakoplova

Kako prenose francuski mediji, pozivajući se na izvješća koja navodi Bloomberg, Guillemot je stradao u padu manjeg zrakoplova u francuskom ljetovalištu La Baule. U zrakoplovu su se nalazile dvije osobe i obje su poginule.

Claude Guillemot osnovao je Ubisoft 1986. godine zajedno sa svojom četvoricom braće. Tvrtka je tijekom desetljeća izrasla u jednog od najvećih svjetskih izdavača videoigara, poznatog po franšizama Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia i igrama iz serijala Tom Clancy's Rainbow Six te drugih naslova.

Obitelj Guillemot i dalje zadržava kontrolu nad kompanijom, a Claudeov brat Yves Guillemot i danas je glavni izvršni direktor Ubisofta. Uz rad u Ubisoftu, Claude Guillemot bio je predsjednik uprave tvrtke Guillemot Corporation, proizvođača gejming periferije i audioopreme poznatog po brendovima za igrače.

U kratkom priopćenju Ubisoft je izrazio sućut obitelji.

'Ubisoft je s velikom tugom primio vijest o smrti Claudea Guillemota, suosnivača grupe i predsjednika uprave Guillemot Corporationa, koji je stradao u nesreći. Naše misli su s njegovom obitelji i najbližima u ovim teškim trenucima', poručili su iz tvrtke.

Iz Ubisofta su dodali da zasad neće davati dodatne izjave o okolnostima nesreće.