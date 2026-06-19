Rockstar svečano najavio predbilježbe za Grand Theft Auto 6

Skoro nepamtivo besmislena marketinška gesta nije zaobišla ni novi nastavak popularne franšize
Nakon višemjesečnih nagađanja Take-Two Interactive je potvrdio da će prednarudžbe za Grand Theft Auto VI biti otvorene 25. lipnja. Ovo je prvi konkretan znak agresivne marketinške kampanje za visokobudžetnu igru koju mnogi čekaju godinama.
Za sada nije objavljen novi trailer, no umjesto toga, Rockstar je predstavio službeni vizual naslovnice igre koji prati prepoznatljivu estetiku serijala. Na ilustraciji se nalaze različiti likovi, oružje, vozila i životinje koje će nastanjivati novu verziju grada Vice City, piše Engadget.
Odgoda više nema?
Otvaranje prednarudžbi dodatno učvršćuje očekivanja da će igra doista biti objavljena 19. studenoga 2026. Dosadašnje odgode Rockstarovih velikih naslova uglavnom su bile najavljivane oko šest mjeseci prije planiranog izlaska. Budući da je taj vremenski okvir sada praktički prošao, trenutačno nema naznaka novih pomicanja datuma. Drugim riječima, šanse za još jednu odgodu ovim su učinkovito smanjene.
Što se platformi tiče, Grand Theft Auto 6 za početak će zaobići PC. Igra dolazi na PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.
Ljeto u znaku GTA
Otvaranje prednarudžbi vjerojatno je tek početak intenzivnije promotivne kampanje. Industrija očekuje nove trailere, detaljnije predstavljanje likova i dodatne informacije o samom svijetu igre tijekom ljeta. Za Rockstar i Take-Two sada je najvažnije održati obećani datum izlaska. Ako se to dogodi, GTA VI će 19. studenoga konačno doći u ruke gejmera.