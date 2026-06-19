Rockstar svečano najavio predbilježbe za Grand Theft Auto 6

Nakon višemjesečnih nagađanja Take-Two Interactive je potvrdio da će prednarudžbe za Grand Theft Auto VI biti otvorene 25. lipnja. Ovo je prvi konkretan znak agresivne marketinške kampanje za visokobudžetnu igru koju mnogi čekaju godinama.

Za sada nije objavljen novi trailer, no umjesto toga, Rockstar je predstavio službeni vizual naslovnice igre koji prati prepoznatljivu estetiku serijala. Na ilustraciji se nalaze različiti likovi, oružje, vozila i životinje koje će nastanjivati novu verziju grada Vice City, piše Engadget.