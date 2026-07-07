Procurile cijene Samsungovih preklopnih telefona: Galaxy Z Fold 8 Ultra ide do 2799 eura

Samsung se priprema za novo izdanje događaja Galaxy Unpacked, a on bi se prema dostupnim informacijama trebao održati 22. srpnja u Londonu. Iako tvrtka još nije službeno predstavila nove uređaje ni njihove cijene, već se otkriva što bi kupci mogli očekivati od nove generacije sklopivih telefona i pametnih satova.

Najviše pažnje privlači navodni dolazak modela Galaxy Z Fold 8 Ultra te bi on trebao postati najskuplji i najnapredniji Samsungov preklopni telefon. Uz njega se očekuje standardni Galaxy Z Fold 8, kao i Galaxy Z Flip 8, a procurile su i moguće cijene novih satova Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2.

Prema neslužbenim informacijama, Galaxy Z Fold 8 trebao bi početi s cijenom od 1999 eura za model s 256 GB memorije. Verzija s 512 GB prostora navodno bi stajala 2199 eura dok bi najskuplja izvedba s 1 TB memorije mogla dosegnuti 2599 eura.

Ako se te informacije pokažu točnima, Samsung bi standardni Fold 8 mogao pozicionirati kao pristupačniju opciju u svojoj premium liniji sklopivih uređaja dok bi model Ultra bio namijenjen korisnicima koji žele maksimalne mogućnosti.