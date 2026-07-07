Procurile cijene Samsungovih preklopnih telefona: Galaxy Z Fold 8 Ultra ide do 2799 eura

Premda je riječ o vrlo neslužbenim informacijama, insajderi koji ih navode citiraju interne izvore iz Samsunga. Ako su glasine istinite, cijene novih uređaja bit će blago paprenije
Samsung se priprema za novo izdanje događaja Galaxy Unpacked, a on bi se prema dostupnim informacijama trebao održati 22. srpnja u Londonu. Iako tvrtka još nije službeno predstavila nove uređaje ni njihove cijene, već se otkriva što bi kupci mogli očekivati od nove generacije sklopivih telefona i pametnih satova.
Najviše pažnje privlači navodni dolazak modela Galaxy Z Fold 8 Ultra te bi on trebao postati najskuplji i najnapredniji Samsungov preklopni telefon. Uz njega se očekuje standardni Galaxy Z Fold 8, kao i Galaxy Z Flip 8, a procurile su i moguće cijene novih satova Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2.
Prema neslužbenim informacijama, Galaxy Z Fold 8 trebao bi početi s cijenom od 1999 eura za model s 256 GB memorije. Verzija s 512 GB prostora navodno bi stajala 2199 eura dok bi najskuplja izvedba s 1 TB memorije mogla dosegnuti 2599 eura.
Ako se te informacije pokažu točnima, Samsung bi standardni Fold 8 mogao pozicionirati kao pristupačniju opciju u svojoj premium liniji sklopivih uređaja dok bi model Ultra bio namijenjen korisnicima koji žele maksimalne mogućnosti.
Za Galaxy Z Fold 8 očekuje se veći zaslon u odnosu na prethodnika, što bi moglo poboljšati korištenje više aplikacija istodobno i gledanje sadržaja. Samsung zasad nije potvrdio tehničke specifikacije uređaja.
Navodni Galaxy Z Fold 8 Ultra trebao bi se nalaziti iznad standardnog modela. Prema podacima koji su procurili, cijena početne verzije s 256 GB memorije iznosila bi 2199 eura, model s 512 GB koštao bi 2399 eura dok bi izvedba s 1 TB memorije mogla imati cijenu od 2799 eura.
Curenje informacija obuhvaća i Samsungov kompaktni preklopni telefon Galaxy Z Flip 8. Navodno bi model s 256 GB memorije koštao 1299 eura dok bi verzija s 512 GB stajala 1499 eura.
To bi predstavljalo povećanje u odnosu na prošlogodišnji Galaxy Z Flip 7, čija je početna cijena iznosila 1199 eura. Ako se povećanje cijene potvrdi, moguće je da Samsung planira poboljšanja u područjima poput zaslona, kamera, trajanja baterije ili značajki povezanih sa sustavom Galaxy AI.
Usporedba s prošlogodišnjim modelima pokazuje moguću promjenu strategije. Galaxy Z Fold 7 u Europi je lansiran po cijeni od 2099 eura za verziju s 256 GB memorije dok su modeli s 512 GB i 1 TB koštali 2219, odnosno 2519 eura. Prema novim informacijama, osnovni Fold 8 mogao bi biti nešto povoljniji, a Ultra bi se smjestila na sam vrh ponude.
Osim telefona, očekuju se novi Samsungovi pametni satovi. Galaxy Watch 9 navodno bi trebao počinjati od 409 eura za bluetooth verziju s kućištem od 40 milimetara dok bi LTE varijanta koštala 459 eura. Veća verzija od 44 milimetra trebala bi imati cijenu od 439 eura za bluetooth model i 489 eura za izvedbu LTE.
Galaxy Watch Ultra 2 trebao bi biti namijenjen korisnicima koji traže naprednije praćenje aktivnosti, izdržljiviju konstrukciju i dulje trajanje baterije, iako detalji o uređaju još nisu poznati, piše Techlusive.