Sony zbog isteka licenci uklanja stotine kupljenih filmova iz PlayStation Storea

Više od 500 filmova nestaje s PlayStationa, a kupci neće dobiti ni povrat novca
Korisnici PlayStation Storea koji su tijekom godina kupovali filmove u distribuciji StudioCanala od Sonyja su počeli primati obavijesti da od 1. rujna više neće moći pristupiti dijelu sadržaja koji su prethodno platili. Prema obavijesti tvrtke, filmovi i televizijske serije bit će uklonjeni iz njihovih digitalnih biblioteka zbog isteka licencnih ugovora.
Sony navodi da se promjena odnosi na sadržaj distributera StudioCanal te da korisnici 'više neće moći pristupiti prethodno kupljenom sadržaju', koji će biti uklonjen iz njihove videobiblioteke. U objavljenoj obavijesti ne spominju se povrat novca niti bilo koji oblik naknade korisnicima.
Na popisu zahvaćenih naslova nalazi se ukupno 551 film i televizijska serija. Među njima su poznati filmovi poput Terminatora 2, Total Recalla, Ispovijedi opasnoga uma, Od sumraka do zore i Cliffhangera.
Posljedica licencnih ugovora
Sony kao razlog navodi postojeće ugovore o licenciranju sadržaja. Kod digitalne distribucije filmova i serija platforme često stječu pravo na distribuciju tijekom određenog vremenskog razdoblja. Nakon isteka licence sadržaj se može ukloniti iz trgovine, a u pojedinim slučajevima i iz korisničkih knjižnica, ako je tako definirano uvjetima korištenja.
Takva praksa ponovno je otvorila raspravu o razlici između kupnje fizičkog medija i kupnje digitalnog sadržaja. Iako se transakcija korisnicima predstavlja kao kupnja, u većini digitalnih trgovina riječ je o stjecanju licence za pristup sadržaju, a ne vlasništvu nad samim djelom.
Digitalno vlasništvo pod povećalom
Slučaj dodatno naglašava jedno od ključnih pitanja digitalne ekonomije - koliko korisnici doista posjeduju sadržaj koji kupuju putem internetskih platformi. Slične odredbe postoje i u uvjetima korištenja drugih digitalnih trgovina za filmove, glazbu, e-knjige i videoigre, gdje dostupnost kupljenog sadržaja može ovisiti o važećim licencnim ugovorima, piše Kotaku.