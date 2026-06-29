Sony zbog isteka licenci uklanja stotine kupljenih filmova iz PlayStation Storea

Korisnici PlayStation Storea koji su tijekom godina kupovali filmove u distribuciji StudioCanala od Sonyja su počeli primati obavijesti da od 1. rujna više neće moći pristupiti dijelu sadržaja koji su prethodno platili. Prema obavijesti tvrtke, filmovi i televizijske serije bit će uklonjeni iz njihovih digitalnih biblioteka zbog isteka licencnih ugovora.

Sony navodi da se promjena odnosi na sadržaj distributera StudioCanal te da korisnici 'više neće moći pristupiti prethodno kupljenom sadržaju', koji će biti uklonjen iz njihove videobiblioteke. U objavljenoj obavijesti ne spominju se povrat novca niti bilo koji oblik naknade korisnicima.

Na popisu zahvaćenih naslova nalazi se ukupno 551 film i televizijska serija. Među njima su poznati filmovi poput Terminatora 2, Total Recalla, Ispovijedi opasnoga uma, Od sumraka do zore i Cliffhangera.