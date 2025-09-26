Astronomi uočili bijelog patuljka koji je progutao ledeni svijet nalik Plutonu

Astronomi su pomoću svemirskog teleskopa Hubble (HST) uočili bijelog patuljka, vrlo čvrstu i užarenu zvjezdanu tvorevinu, koja je kako se čini, progutala ledeni svijet nalik patuljastom Plutonu, objavio je Monthly Notices, časopis britanskog Kraljevskog astronomskog društva

Prema astronomima, radi se o okriću koje bi moglo imati implikacije u pogledu vjerojatnosti nastanjivih planeta izvan Sunčevog sustava. Bijeli patuljak je otkriven u našoj galaksiji, Mliječnom putu oko 225 svjetlosnih godina od Zemlje, relativno blizu u kozmičkim razmjerima, mase od oko 57 posto mase Sunca, a veličinom odgovara Zemlji. Svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe u godinu dana ili 9,5 milijardi kilometara. Bijeli patuljci su među najkompaktnijim objektima u svemiru, iako nisu tako gusti kao crne rupe. Zvijezde s masom do osam puta većom od Sunca čini se da su osuđene na to da završe kao bijeli patuljak. U konačnici sagore sav vodik koji koriste kao gorivo. Gravitacija zatim uzrokuje njihov kolaps i otpuhivanje vanjskih slojeva u fazi "crvenog diva", ostavljajući na kraju za sobom kompaktnu jezgru - bijelog patuljka.

Za otprilike više milijardi godina, čini se da je Suncu suđeno da okonča svoje postojanje upravo kao bijeli patuljak. U novoj studiji, bijeli patuljak ostatak je zvijezde za koju se procjenjuje da je bila 50 posto masivnija od Sunca. U svom trenutnom kompaktnom obliku, njegov promjer je otprilike jednak Zemljinom, unatoč tome što je možda 190.000 puta masivniji od našeg planeta. Znanstvenici pretpostavljaju da je patuljasti planet formiran u vanjskom dijelu sustava, a nakon što je središnja zvijezda prešla u fazu bijelog patuljka, gravitacija ga je razlomila i počela privlačiti. Ovo je prvi put da su znanstvenici zabilježili bijelog patuljka kako nakuplja fragmente patuljastog planeta iz vlastitog vanjskog pojasa, sličnog Kuiperovu.

Najljepše fotografije svemira, 2024. Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia







+21 Najljepše fotografije svemira, 2024. Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia

Astronomi su prethodno dokumentirali kako bijeli patuljci, zahvaljujući svojoj snažnoj gravitacijskoj sili, konzumiraju, tj. akumuliraju i spajaju stjenovita tijela poput planeta, mjeseca i asteroida. Znanstvenici koriste teleskope kako bi uočili materijal na površini bijelog patuljka sastavljen od elemenata koji su činili te objekte. Znanstvenici su sada otkrili kemijski otisak u ovom bijelom patuljku koji ukazuje na to da objekt kojeg je progutao nije bio prvenstveno kamenit, već sastavljen od leda. Sumnjaju da su gravitacijski učinci bijelog patuljka rastrgali svijet sličan Plutonu i da su njegovi komadići potom pali na njega. 'Bijeli patuljak vjerojatno je nakupio fragmente kore i plašta ledenog svijeta sličnog Plutonu', rekla je Snehalata Sahu, postdoktorandica na odsjeku za astrofizike Sveučilištu Warwick u Engleskoj, i glavna autorica studije.

Astronomy Photographer of the Year 17 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Bence Tóth, Péter Feltóti, Bertalan Kecskés







+15 Astronomy Photographer of the Year 17 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Bence Tóth, Péter Feltóti, Bertalan Kecskés