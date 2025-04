Astro Bot pomeo konkurenciju na Bafta Games Awards. Tportal je isprobao većinu pobjedničkih igara

S druge strane, horor igra Still Wakes the Deep , smještena na škotsku naftnu platformu 1970-ih, kući je ponijela tri nagrade - za najbolju glavnu i sporednu izvedbu te najbolju novu intelektualnu imovinu (IP) .

Bio je to snažan nastup za Sony jer je njihova druga velika uspješnica iz 2024., Helldivers 2 , osvojila dvije nagrade - za najbolju igru s više igrača i glazbu.

Prihvaćajući nagradu za multiplayer, Johan Pilestedt, kreativni direktor studija Arrowhead, rekao je kako su mu se igrači javljali i govorili da ih je Helldivers 2 ponovno povezao s prijateljima s kojima nisu igrali i do 15 godina. 'To je velika čast', rekao je.

Nagrada za najbolju britansku igru pripala je humorističnoj avanturi Thank Goodness You’re Here!, a koju su razvila dva prijatelja iz Yorkshirea, Will Todd i James Carbutt. Radnja se odvija u izmišljenom sjevernjačkom gradiću Barnsworthu, inspiriranom njihovim rodnim Barnsleyjem. Nagradu su prihvatili s porukom: 'Nadamo se da će vas ovo nadahnuti da ispričate vlastitu priču svojim glasom – bez kompromisa.' Tportalovu recenziju igre pročitajte ovdje.