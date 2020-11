Apple predstavio novi MacBook Pro pokretan impresivnim M1 SoC-om

Najnovije laptope iz Applea pokreće njihov 'domaći' čip s integriranom grafikom, memorijom i ostalim performansama koje, prema proizvođaču, nadmašuju trenutno dostupna PC računala

Apple je, kao što to obično i ide, dao nekoliko vrlo odvažnih izjava o M1 i 13-inčnom MacBooku, no pretpostavljamo da ćemo sazanti radi li se o reklami ili stvarnim činjenicama nakon što se recenzenti i stručnjaci konačno domognu novog laptopa, oprezno komentira Business Insider .

Apple je tijekom virtualnog eventa predstavio svoj novi 13-inčni MacBook Pro. Kao i novi MacBook Air, MacBook Pro pokreće novi Appleov M1 sustav na čipu, odnosno System on a chip (SoC). M1 SoC je Appleov 'domaći' čip napraljen na ARM arhitekturi - svojevrstni odmak od Intelovih čipova koji su, podsjetimo, sve do sad pokretali MacBook Pro i niz drugih Mac laptopa.

Apple je također izjavio da je novi MacBook Pro tri puta brži od najprodavanijih Windows laptopa, što god to značilo.

M1 SoC u MacBooku Pro ima i osmerojezgreni GPU koji je do pet puta brži od prošle generacije koji su koristili Intelovu Iris Plus grafiku. Konačno, Neural Engine za strojno učenje u M1 radi do 11 puta brže, kažu iz Applea. Što se baterije tiče, Apple tvrdi da novi MacBook Pro može izdržati 17 sati web surfanja i 20 sati videa.

Za razliku od MacBooka Air, novi MacBook Pro će imati ventilator koji osigurava aktivno hlađenje i povećane performanse u odnosu na Appleov tanašni laptop. Apple tvrdi da će programeri u X-Codeu moći raditi do 2.8 puta brže, renderirati kompleksni 3D video u Final Cutu Pro 5.9 puta brže i dizajnirati u Unity Editoru do 3.5 puta brže.