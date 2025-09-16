Apple izbacio veliku softversku nadogradnju: Evo što sve donosi iOS 26

Najnoviji operativni sustav za Appleove uređaje, pored nekonvencionalnog imena, donosi redizajn sučelja, niz korisnih aplikacija i alata te dugo čekane nadogradnje koje će cijeniti korisnici tableta

Apple je u ponedjeljak službeno izbacio najveću softversku nadogradnju za iPhone, iPad, Apple Watch i Mac u posljednjih nekoliko godina, a iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 i macOS 26 Tahoe donose posve novi vizualni jezik nazvan Liquid Glass, kojim se sve ikone, izbornici i obavijesti pretvaraju u zaobljene, poluprozirne oblike nalik mjehurićima stakla. Novi dizajn, već poznat korisnicima iz sučelja headseta Vision Pro, sada se širi na cijeli Appleov ekosustav i predstavlja možda najradikalniji estetski zaokret još od uvođenja flat dizajna 2013. godine.

Ažuriranja će biti dostupna svima u isto vrijeme, bez postupnog uvođenja, što je rijetkost u svijetu mobilnih uređaja. Preuzimanje je počelo u večernjim satima po europskom vremenu, a instalacija je moguća izravno preko postavki uređaja ili putem Maca i iTunesa na Windowsima. Nadogradnje su, kao i do sada, besplatne. iOS 26 iPhone iOS-om 26 dobiva redizajnirane ikone koje se mogu pretvoriti u prozirne, obojene ili u tamnijim verzijama. Zaključani zaslon postaje dinamičniji: sat se prilagođava prostoru koji zauzimaju obavijesti, a widgeti se sele na dno zaslona.

Aplikacije poput Safarija skrivaju gumbe kada nisu u upotrebi, a telefon i poruke dobivaju pametnije opcije filtriranja neželjenih poziva i spama. Nova aplikacija Games zamjenjuje Game Center i postaje središte za igre, statistike i aktivnosti prijatelja. iPadOS 26 Na iPadu se promjene čine još većima jer iPadOS 26 preuzima ključne elemente s Maca. U aplikacijama se sada pojavljuje izbornik nalik onome na macOS-u, s opcijama poput File i Edit, a prozori se mogu pomicati, povećavati i smanjivati te raspoređivati na zaslonu poput računala.

Aplikacija Files dobila je veću fleksibilnost dok na iPad stiže i Preview te može otvarati i obrađivati PDF-ove, slike i druge dokumente, a uključuje podršku za Apple Pencil, piše Guardian.

WatchOS 26 Apple Watch watchOS-om 26 naglašava zdravlje i fitnes. Novi virtualni trener Workout Buddy razgovara s korisnikom tijekom vježbanja i daje povratne informacije o tempu, napretku i ciljevima, a analiza sna sada uključuje dnevne rezultate.

Uređaji od Series 9 nadalje mogu pratiti krvni tlak i upozoriti na moguće znakove hipertenzije. Sučelje na satu je prozračnije zbog Liquid Glassa, a uz postojeće geste uveden je i brz trzaj zgloba, kojim se brzo odbacuju obavijesti. Watch je također dobio nekoliko novih lica, kao i nekoliko njih specijalno napravljenih za Ultru.

macOS 26 Tahoe Na Macu verzija macOS 26 Tahoe unosi iste vizualne novitete i poluprozirne prozore, ali i značajne funkcionalne promjene. Prvi put stiže aplikacija Phone te omogućuje primanje i upućivanje poziva i pregled govorne pošte bez vađenja iPhonea.