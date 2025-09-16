Apple izbacio veliku softversku nadogradnju: Evo što sve donosi iOS 26

Najnoviji operativni sustav za Appleove uređaje, pored nekonvencionalnog imena, donosi redizajn sučelja, niz korisnih aplikacija i alata te dugo čekane nadogradnje koje će cijeniti korisnici tableta
Apple je u ponedjeljak službeno izbacio najveću softversku nadogradnju za iPhone, iPad, Apple Watch i Mac u posljednjih nekoliko godina, a iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 i macOS 26 Tahoe donose posve novi vizualni jezik nazvan Liquid Glass, kojim se sve ikone, izbornici i obavijesti pretvaraju u zaobljene, poluprozirne oblike nalik mjehurićima stakla.
Novi dizajn, već poznat korisnicima iz sučelja headseta Vision Pro, sada se širi na cijeli Appleov ekosustav i predstavlja možda najradikalniji estetski zaokret još od uvođenja flat dizajna 2013. godine.
Ažuriranja će biti dostupna svima u isto vrijeme, bez postupnog uvođenja, što je rijetkost u svijetu mobilnih uređaja. Preuzimanje je počelo u večernjim satima po europskom vremenu, a instalacija je moguća izravno preko postavki uređaja ili putem Maca i iTunesa na Windowsima. Nadogradnje su, kao i do sada, besplatne.
iOS 26
iPhone iOS-om 26 dobiva redizajnirane ikone koje se mogu pretvoriti u prozirne, obojene ili u tamnijim verzijama. Zaključani zaslon postaje dinamičniji: sat se prilagođava prostoru koji zauzimaju obavijesti, a widgeti se sele na dno zaslona.
Aplikacije poput Safarija skrivaju gumbe kada nisu u upotrebi, a telefon i poruke dobivaju pametnije opcije filtriranja neželjenih poziva i spama. Nova aplikacija Games zamjenjuje Game Center i postaje središte za igre, statistike i aktivnosti prijatelja.
iPadOS 26
Na iPadu se promjene čine još većima jer iPadOS 26 preuzima ključne elemente s Maca. U aplikacijama se sada pojavljuje izbornik nalik onome na macOS-u, s opcijama poput File i Edit, a prozori se mogu pomicati, povećavati i smanjivati te raspoređivati na zaslonu poput računala.
Aplikacija Files dobila je veću fleksibilnost dok na iPad stiže i Preview te može otvarati i obrađivati PDF-ove, slike i druge dokumente, a uključuje podršku za Apple Pencil, piše Guardian.
WatchOS 26
Apple Watch watchOS-om 26 naglašava zdravlje i fitnes. Novi virtualni trener Workout Buddy razgovara s korisnikom tijekom vježbanja i daje povratne informacije o tempu, napretku i ciljevima, a analiza sna sada uključuje dnevne rezultate.
Uređaji od Series 9 nadalje mogu pratiti krvni tlak i upozoriti na moguće znakove hipertenzije. Sučelje na satu je prozračnije zbog Liquid Glassa, a uz postojeće geste uveden je i brz trzaj zgloba, kojim se brzo odbacuju obavijesti.
Watch je također dobio nekoliko novih lica, kao i nekoliko njih specijalno napravljenih za Ultru.
macOS 26 Tahoe
Na Macu verzija macOS 26 Tahoe unosi iste vizualne novitete i poluprozirne prozore, ali i značajne funkcionalne promjene. Prvi put stiže aplikacija Phone te omogućuje primanje i upućivanje poziva i pregled govorne pošte bez vađenja iPhonea.
Sustav podržava i Live Activities, pa se informacije o sportskim rezultatima ili dostavi hrane mogu pojaviti izravno u traci izbornika, a pretraga Spotlight postaje svestranija jer omogućuje pokretanje radnji poput slanja poruka, stvaranja bilješki ili pretraživanja u oblaku izravno iz tražilice.
Sve nadogradnje možete preuzeti besplatno, uz naglasak da, ako imate stariji uređaj, možda nećete dobiti opciju za nadogradnju. Bez obzira na to odlučite li ostati na starom OS-u ili ne možete napraviti nadogradnju na novi, osnovne softverske nadogradnje bit će dostupne putem standardnih postavki.