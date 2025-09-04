Stiže nova era za Siri: Apple razvija vlastiti AI alat, procurili detalji

Trenutačno Siri kod zahtjevnijih upita preusmjerava korisnike na ChatGPT, što je uvedeno prošle godine s Apple Intelligence platformom. No, novi sustav trebao bi taj proces učiniti samostalnim i integriranim unutar Appleovih servisa.

Kako piše Bloomberg , u Appleu se projekt interno vodi pod nazivom World Knowledge Answers , a cilj je da Siri preuzme ulogu alata za odgovaranje na kompleksna pitanja koja zahtijevaju informacije s interneta.

Siri, predstavljena 2011., bila je pionir među digitalnim asistentima, no s vremenom je izgubio korak za konkurencijom. Trenutna verzija teško se nosi s kompleksnijim upitima, a Apple je dosad uvelike ovisio o Googleu i OpenAI-ju.

Novi 'answer engine' mogao bi se, osim u Siri, proširiti i na druge Appleove aplikacije, poput Safarija i Spotlighta. Prema informacijama, planirano je da se ovaj AI alat za web pretragu uvede tijekom sljedeće godine. Apple pritom nastoji sustići konkurenciju – dok su Microsoft s Copilotom i Google s Geminijem već značajno unaprijedili svoje asistente, a alati poput ChatGPT-a i Perplexityja dodatno zaoštrili utrku.

Prema izvješću, novi sustav neće obrađivati samo tekstualne upite već i vizualne, a moći će korisnicima ponuditi i sažetke, slično kao što Google radi s AI Overviews. Apple, osim toga, paralelno radi i na velikoj nadogradnji same Siri; na svojevrsnom 'AI transplantaciji mozga' (LLM Siri), čiji se izlazak očekuje 2026. godine.

Partnerstvo s Googleom

Apple i Google potpisali su dogovor prema kojem će Apple testirati Googleov Gemini model, koji bi se koristio u sklopu nove Siri. Iako je u igri bio i Anthropicov Claude, pregovori su propali zbog cijene od više od 1,5 milijardi dolara godišnje. Google je ponudio povoljnije uvjete i bližu suradnju.

Apple namjerava vlastite Apple Foundation modele zadržati za pretragu korisničkih podataka, što bi trebalo osigurati veću zaštitu privatnosti jer se informacije neće obrađivati na vanjskim sustavima.

Te promjene dolaze u trenutku kada je američki sud dopustio Appleu da zadrži dugogodišnji aranžman s Googleom, koji godišnje donosi oko 20 milijardi dolara prihoda. Ipak, Appleov pomak prema AI pretrazi signalizira želju da smanji ovisnost o partnerima i preuzme veću kontrolu nad iskustvom korisnika.

Na razvoju nove Siri rade timovi pod vodstvom Craiga Federighija (softversko inženjerstvo), Johna Giannandre (AI odjel) i Eddyja Cueva (servisi). U projekt je uključen i Mike Rockwell, kreator Vision Pro headseta. No Apple se suočava s problemom odljeva talenata. Kreator Apple Foundation Modela Ruoming Pang prešao je u Metu uz paket vrijedan preko 200 milijuna dolara, a niz istraživača i inženjera otišao je u OpenAI i Anthropic.

Nova verzija Sirija i AI pretrage trebala bi biti predstavljena u sklopu iOS-a 26.4, planiranog za ožujak 2025., dok će osnovna verzija iOS-a 26 stići već ovog mjeseca zajedno s novim iPhoneom 17.