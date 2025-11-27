Od kibernetičkih operacija do vojnih vježbi: Europa razmatra najtvrđi odgovor Rusiji dosad

Prema dvama visokim europskim dužnosnicima i trojici diplomata EU-a, sve više država razmatra aktivniji odgovor na ruske napade. 'Rusi stalno testiraju granice. Kakav je odgovor, dokle mogu ići?' pita se latvijska ministrica vanjskih poslova Baiba Braže. 'Potrebna je proaktivnija reakcija. Poruku ne šalje priča, nego djelovanje.'

U posljednjim tjednima ruski dronovi nadlijetali su Poljsku i Rumunjsku, dok su misteriozni dronovi izazivali kaos na europskim aerodromima i vojnim bazama. Bilo je i slučajeva ometanja GPS signala, upada ruskih vojnih aviona i brodova, pa čak i eksplozije na ključnoj poljskoj željezničkoj ruti kojom se prevozi pomoć Ukrajini.

'Moramo se zapitati koliko dugo smo spremni tolerirati ovu vrstu hibridnog ratovanja i trebamo li postati aktivniji', rekao je prošlog tjedna njemački državni tajnik za obranu Florian Hahn.

Hibridni napadi nisu novi fenomen. Rusija je proteklih godina slala atentatore u Ujedinjeno Kraljevstvo, bila optužena za dizanje u zrak skladišta oružja u srednjoj Europi, financirala krajnju desnicu, širila propagandu na društvenim mrežama i pokušavala omesti izbore u Rumunjskoj i Moldaviji, piše Politico.

No razmjeri i učestalost sada su bez presedana - think-tank Globsec izračunao je da je od siječnja do srpnja izvedeno više od 110 sabotaža i pokušaja napada, ponajviše u Poljskoj i Francuskoj.