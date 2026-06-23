Antimaterija kao pogon? Elon Musk i NASA misle da je moguć

Jedna od najambicioznijih ideja jest korištenje antimaterije kao izvora energije za svemirske letove. Koncept su podržali Elon Musk i NASA-in Jared Isaacman.

Svemirska industrija u zadnjih nekoliko godina bilježi velik napredak, a planovi za ljudske misije na Mars tijekom 2030-ih iz domene znanstvene fantastike prelaze u ozbiljne projekte. No, ako čovječanstvo jednog dana poželi putovati izvan Sunčeva sustava, bit će potrebna potpuno nova generacija pogonskih sustava.

Što je antimaterija?



Prema zakonima fizike, svaka čestica materije ima svoj antipar - česticu jednake mase, ali suprotnog električnog naboja. Kada se materija i antimaterija susretnu, dolazi do međusobnog poništenja, odnosno anihilacije, pri čemu se gotovo cjelokupna njihova masa pretvara u energiju.



Takav proces iznimno je učinkovit. Oslobađa oko deset milijardi puta više energije po jedinici mase nego kemijsko izgaranje, na kojem se temelji većina današnjih raketnih pogona. U usporedbi s nuklearnom fuzijom, koja se smatra jednom od tehnologija budućnosti, anihilacija materije i antimaterije proizvodi približno 300 puta više energije.



U teoriji, to bi omogućilo izgradnju svemirskih letjelica koje bi se kretale mnogo većim brzinama i pritom mogle nositi više tereta. Takvi sustavi mogli bi jednog dana otvoriti put prema drugim zvjezdanim sustavima.

Glavni problem: proizvodnja i pohrana



Unatoč velikom potencijalu, tehnologija je danas vrlo daleko od praktične primjene. Fizičari u laboratorijima poput CERN već mogu proizvesti antimateriju, ali samo u iznimno malim količinama. Te količine nisu ni približno dovoljne za potrebe svemirskog pogona.



Čak i kada bi se pronašao način za proizvodnju većih količina, ostali bi golemi tehnički izazovi. Antimaterija ne može doći u dodir s običnom materijom, pa bi bilo potrebno razviti sofisticirane sustave za njezinu pohranu i kontrolirano iskorištavanje oslobođene energije.

Drugim riječima, znanstvenici bi morali riješiti tri velika problema: masovnu proizvodnju antimaterije, njezino sigurno skladištenje i razvoj motora koji bi mogli iskoristiti tako goleme količine energije.



Industrija ipak ne odustaje



Unatoč preprekama, interes za antimaterijski pogon postoji i izvan akademskih krugova. Američki startup Positron Dynamics tvrdi da je razvio tehnologiju za stvaranje intenzivnih snopova hladnih pozitrona, odnosno antičestica elektrona. Tvrtka procjenjuje da bi takav pristup mogao omogućiti i do tisuću puta učinkovitije raketne motore od najsuvremenijih ionskih pogona koji se danas koriste u svemiru, piše Gizmodo.



NASA zasad ostaje usmjerena na Mjesec i Mars



NASA je tijekom godina financirala teorijska istraživanja vezana uz antimaterijski pogon, ali trenutačno ne ulaže sredstva u razvoj konkretnih sustava. Ipak, javna podrška administratora Jareda Isaacmana pokazuje da se potencijal ove tehnologije i dalje ozbiljno razmatra.



U praksi se prioriteti američke svemirske agencije i dalje nalaze mnogo bliže Zemlji. Programi povratka ljudi na Mjesec i buduće misije prema Marsu imaju prednost, dok putovanja prema drugim zvijezdama ostaju dugoročna vizija.

Antimaterijski pogon za sad ostaje jedna od najfascinantnijih ideja moderne astronautike - koncept koji obećava revoluciju u istraživanju svemira, ali čija je realizacija još desetljećima, a možda i stoljećima, udaljena od stvarnosti.

