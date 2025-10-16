Trumpov kripto-AI car napao Anthropic, razlog je zanimljiv

Savjetnik Bijele kuće i član PayPal mafije kritizira kompanije koje žele zavesti regulacije unutar AI industrije, optuživši ih za 'blokiranje napretka'

Rizični kapitalist David Sacks, koji trenutačno obnaša dužnost 'kripto i AI cara' u administraciji Donalda Trumpa, optužio je AI kompaniju Anthropic da pokušava iskoristiti regulativu u svoju korist. Problem je što brojni promatrači ističu kako upravo Sacks sam ima koristi od istih mehanizama koje kritizira. U objavi na X-u, Sacks je ustvrdio da Anthropic 'vodi sofisticiranu strategiju zarobljavanja regulative temeljenu na širenju straha' te da 'potpiruje regulatornu histeriju na razini saveznih država koja šteti startup ekosustavu'. Prema njegovim riječima, tvrtka se predstavlja kao zagovornik strožih pravila kako bi onemogućila nove igrače na tržištu umjetne inteligencije.

Anthropic is running a sophisticated regulatory capture strategy based on fear-mongering. It is principally responsible for the state regulatory frenzy that is damaging the startup ecosystem. https://t.co/C5RuJbVi4P — David Sacks (@DavidSacks) October 14, 2025

Rastući utjecaj AI lobiranja U industriji umjetne inteligencije zbilja raste zabrinutost zbog političkog utjecaja velikih kompanija. Prema podacima Wall Street Journala, tehnološke su tvrtke do sada uložile više od 100 milijuna dolara u politički akcijski odbor (Super PAC-ove) koji odobrava afirmativne političke mjere prema industriji umjetne inteligencije uoči izbora 2026. godine. I Anthropic je znatno povećao svoje lobističke aktivnosti: prema Politicu, tvrtka je u drugom tromjesečju 2025. potrošila 910.000 dolara, gotovo tri puta više nego u prethodnom kvartalu, te angažirala lobističku tvrtku Continental Strategy. Ovo nije iznimka jer OpenAI, Meta i Google troše još više na oblikovanje AI propisa. Anthropic je nedavno podržao novi zakon o sigurnosti umjetne inteligencije u Kaliforniji koji su također pozdravili OpenAI i Meta.