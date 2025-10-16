Trumpov kripto-AI car napao Anthropic, razlog je zanimljiv

Savjetnik Bijele kuće i član PayPal mafije kritizira kompanije koje žele zavesti regulacije unutar AI industrije, optuživši ih za 'blokiranje napretka'
Rizični kapitalist David Sacks, koji trenutačno obnaša dužnost 'kripto i AI cara' u administraciji Donalda Trumpa, optužio je AI kompaniju Anthropic da pokušava iskoristiti regulativu u svoju korist. Problem je što brojni promatrači ističu kako upravo Sacks sam ima koristi od istih mehanizama koje kritizira.
U objavi na X-u, Sacks je ustvrdio da Anthropic 'vodi sofisticiranu strategiju zarobljavanja regulative temeljenu na širenju straha' te da 'potpiruje regulatornu histeriju na razini saveznih država koja šteti startup ekosustavu'. Prema njegovim riječima, tvrtka se predstavlja kao zagovornik strožih pravila kako bi onemogućila nove igrače na tržištu umjetne inteligencije.
Rastući utjecaj AI lobiranja
U industriji umjetne inteligencije zbilja raste zabrinutost zbog političkog utjecaja velikih kompanija. Prema podacima Wall Street Journala, tehnološke su tvrtke do sada uložile više od 100 milijuna dolara u politički akcijski odbor (Super PAC-ove) koji odobrava afirmativne političke mjere prema industriji umjetne inteligencije uoči izbora 2026. godine.
I Anthropic je znatno povećao svoje lobističke aktivnosti: prema Politicu, tvrtka je u drugom tromjesečju 2025. potrošila 910.000 dolara, gotovo tri puta više nego u prethodnom kvartalu, te angažirala lobističku tvrtku Continental Strategy. Ovo nije iznimka jer OpenAI, Meta i Google troše još više na oblikovanje AI propisa.
Anthropic je nedavno podržao novi zakon o sigurnosti umjetne inteligencije u Kaliforniji koji su također pozdravili OpenAI i Meta.
Kompanija je također podržala zakon o sigurnosti umjetne inteligencije u Kaliforniji, nakon što se godinu dana prije protivila istom zakonu, dok je OpenAI-jev glavni službenik za globalna pitanja Chris Lehane rekao da je kompanija 'zadovoljna' s novim zakonom (iako je dokumentirano terorizirala one koji su ga javno podržavali)The company did recently throw its support behind a recently signed AI safety bill in California after previously opposing a similar effort the year prior—but OpenAI’s Chief Global Affairs Officer Chris Lehane also said that the company was “pleased” with the new law (though it was terrorizing some of the bill’s biggest advocates, so take that with a grain of salt) and Meta called it a step in the right direction.
Unatoč određenim napetostima s federalnim agencijama zbog ograničenja korištenja svojih alata u nadzorne svrhe, Anthropic blisko surađuje s Trumpovom administracijom. Tvrtka je podržala Trumpov AI Action Plan i Pledge to America’s Youth, a direktor Dario Amodei sudjelovao je na sastanku s predsjednikom.
Sacks pod povećalom zbog sukoba interesa
Sacksove optužbe o 'zarobljavanju regulative' mnogi smatraju licemjernima. Dugogodišnji je suradnik Petera Thiela i član takozvane 'PayPal mafije', skupine milijardera koji su iz svijeta tehnoloških startupa prešli u politiku. Trumpova administracija već je dodijelila više vladinih ugovora Thielovim tvrtkama, uključujući Palantir.
Unatoč tvrdnjama da su on i njegov fond Craft Ventures prodali većinu svojih udjela u AI i kripto projektima, Sacks se i dalje povezuje s tvrtkama koje profitiraju od njegovih političkih veza. U srpnju je AI startup Vultron, koji razvija alate za vladine ugovaratelje, dobio 22 milijuna dolara ulaganja od Craft Venturesa uz napomenu u priopćenju da je fond 'suosnovao savjetnik Bijele kuće za umjetnu inteligenciju David Sacks'.
Zbog toga je senatorica Elizabeth Warren prošlog mjeseca uputila pismo Sacksu, tražeći pojašnjenje je li prekoračio zakonski dopušteni limit od 130 dana rada kao posebni vladin zaposlenik. Sacks navodno dijeli vrijeme između Silicijske doline i Washingtona, no ostaje otvoreno pitanje prenosi li informacije između svojih poslovnih i državnih uloga i time dodatno produbljuje sumnje u sukob interesa, zaključuje Gizmodo.