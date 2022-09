Android 13 dobiva opciju koju korisnici iPhonea imaju već deset godina, no i dalje postoje problemi

S dolaskom novog Androida 13 napokon se obistinjuju premise blokiranja podsjetnika pri prvom pokretanju aplikacije, no problem je što ta značajka prvo stiže na verziju sustava koju mnogi niti ne mogu instalirati

Najnovija inačica Androida koja bi na telefone diljem svijeta trebal stići uskoro sa sobom donosi dobrodošlu značajku usko vezanu uz menadžment podsjetnika. Notifikacije su na Androidu prisutne od njegove prve inačice, no tek sad dobivaju ono što će korisnici prilično cijeniti - mogućnost blokiranja pri prvom pokretanju aplikacije.

Podsjetimo, Android ima ugrađen sustav za pedantnu kontrolu raznih kategorija podsjetnika unutar aplikacije, no to omogućava tek nakon što iste aplikacija instalacijom automatski uključi. Ovo znači da ćete, ako ste pažljivi, nakon svake instalacije nove aplikacije morati ići u postavke i tamo isključiti podsjetnike koji vam smetaju ili vam ne trebaju. Problem je što većina korisnika to ne radi, pa im s vremenom telefon zatrpaju deseci ili stotine nepotrebnih poruka koje šalju aplikacije koje su možda i zaboravili.