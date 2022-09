Tražite posao u IT-ju? Evo tko sve zapošljava ovog tjedna

u suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled poslova u brzoširućem IT sektoru

Istinski te interesira agilni razvoj softvera? S programskim jezicima kao što su Java, C++ i Python si na 'ti'? Spreman/na si na kontinuirano učenje? Odlično! Savršen si kandidat/kinja za radno mjesto Software Developer (m/ž) u tvrtki Ericsson Nikola Tesla . Zauzvrat ti nude razvoj karijere i profesionalni rast, godišnje nagrade u skladu s poslovnim uspjehom kompanije, regres za godišnji odmor, mjesečni dodatak za prehranu i redovite sistematske preglede. Prijave primaju do 16. listopada.

Zanima te rad u internacionalnom okruženju u kojem možeš kreirati i stvarati, od ideje do implementacije? Važno ti je da, kad nešto radiš, razumiješ kako i zašto nešto funkcionira? Želiš biti dio tima koji radi na naprednim projektima digitalizacije i automatizacije? Ne traži dalje! Jamnica traži Specijalista za upravljanje poslovnim sistemima (m/ž) i žele te bolje upoznati! Njeguju kulturu zajedništva i inovacija, njihovi zaposlenici imaju pravo na mnogobrojne novčane pogodnosti, potiču svakodnevno učenje, vode brigu o fizičkom i mentalnom zdravlju zaposlenih... i koješta drugo. U to se možeš uvjeriti ako im se javiš do 4. listopada.



Maistra te poziva da izraziš svoju inovativnost i izvrsnost u hospitality industriji! Pridruži im se i sudjeluj u razvoju aplikacije te optimizaciji postojećih funkcionalnosti u ulozi Voditelja projekta mobilne aplikacije (m/ž). Zauzvrat ti nude razne financijske pogodnosti, fleksibilno radno vrijeme uz mogućnost povremenog rada od kuće, podršku u daljnjem profesionalnom rastu i razvoju, kulturu zajedništva i inovacija te interne i eksterne edukacije. Javi im se do 24. rujna. Oduvijek si zainteresiran/a za rad u IT-u, ali i dalje tražiš svoj put? Ili si tek počeo/la učiti o tehnologiji i želiš svoju strast pretvoriti u karijeru? Onda je ovo savršeno vrijeme i mjesto da to učiniš! Touch Support, kompanija sa sjedištem u SAD-u koja radi kao strateški partner različitim tehnološkim tvrtkama, zapošljava na radnom mjestu: IT Support Intern (m/ž). Očekuju te odlično okruženje i fantastičan tim ljudi, jasno definiran razvojni put te profesionalni rast i razvoj. Javi im se najkasnije do 13. listopada.