Što ljudi pitaju Alexu? Amazon otkrio najčešća pitanja u 2025. godini

Alexa je već godinama sastavni dio mnogih kućanstava, gdje se koristi za jednostavne zadatke poput puštanja glazbe, postavljanja štoperice ili provjere vremenske prognoze. Ipak, podaci pokazuju da je korisnici sve češće koriste i kao brzi izvor informacija o raznovrsnim temama koje im u trenutku padnu na pamet. U Ujedinjenom Kraljevstvu, uz pitanje o značenju umjetne inteligencije, često su se postavljala i pitanja poput onoga koliko dugo treba poširati jaje ili koliki je promjer Zemlje .

Prema Amazonovu pregledu najčešćih pitanja postavljenih Alexi u 2025. godini, korisnici se najčešće okreću glasovnom asistentu zbog kombinacije svakodnevnih praktičnih potreba, općeg znanja, glazbe i znatiželje o slavnim osobama. Jedna od najupečatljivijih pojedinosti jest činjenica da je među najčešćim pitanjima u Velikoj Britaniji bilo i ono 'Što znači AI?', što sa sobom nosi određenu ironiju s obzirom da je Alexa sama - umjetna inteligencija .

Velik dio pitanja usmjeren je na slavne osobe. Britanski korisnici najčešće su pitali o Cristianu Ronaldu, Taylor Swift i Elonu Musku, pri čemu su ih zanimali detalji o bogatstvu, privatnom životu i fizičkim karakteristikama. Posebno se ističe Tom Cruise, o čijoj su visini postavljena najbrojnija pitanja. Kada je riječ o bogatstvu slavnih, najviše se raspitivao o Elonu Musku, dok su pitanja o bračnim partnerima najčešće bila vezana uz Eda Sheerana.

Glazba je također imala važnu ulogu u korištenju Alexe. Taylor Swift bila je najslušanija izvođačica putem ovog asistenta, dok je najčešća pjesma bila 'APT', duet Brune Marsa i Rosé. Zapažen uspjeh imala je i glazba iz animiranog Netflixova hita KPop Demon Hunters, čiji su se soundtrack i više pojedinačnih pjesama našli među najpopularnijima, nabraja CNN.

Slični obrasci vidljivi su i izvan Ujedinjenog Kraljevstva. U Australiji je 'APT' također bila najčešće puštana pjesma, a velik interes izazvala su pitanja o visini Sabrine Carpenter i bračnom statusu glumca Finna Wolfharda. Australski korisnici, kao i britanski, najčešće su se zanimali za Taylor Swift, Cristiana Ronalda i YouTubera MrBeasta. U Irskoj su, pak, bila popularna pitanja o vrijednosti bitcoina i dobi Donalda Trumpa, dok su među slavnim osobama koje su najviše privlačile pozornost ponovno bili Ronaldo, Swift i Lionel Messi.