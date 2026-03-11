Švedski AI startup Legora preuzima kanadski Walter

'Kada smo vidjeli što grade, postalo je očito da radimo prema istom nacrtu za budućnost pravne umjetne inteligencije ', rekao je Junestrand za Business Insider, dodajući da integracija Walterova tima ubrzava ostvarenje te strategije.

Akvizicijom Waltera Legora šalje jasnu poruku da želi biti među vodećima na tržištu. Glavni izvršni direktor Legore Max Junestrand rekao je da je nakon pregleda Walterova proizvoda postalo jasno kako obje tvrtke dijele gotovo identičnu viziju razvoja umjetne inteligencije u pravnom sektoru.

Tržište pravne tehnologije posljednjih je godina privuklo milijarde dolara ulaganja, dok startupi pokušavaju osvojiti odvjetničke urede kao klijente. No sektor sada ulazi u fazu konsolidacije, u kojoj će preživjeti samo dio rješenja. Mnogi odvjetnički uredi završavaju fazu testiranja različitih softverskih alata i počinju birati dugoročne partnere. To znači da će manji ili slabije financirani projekti vjerojatno tražiti kupce koji imaju snažniju distribuciju i kapital za daljnji razvoj.

Legora , sa sjedištem u Stockholmu, razvija softver koji odvjetnicima pomaže automatizirati administrativne zadatke i smanjiti količinu rutinskog posla. Tvrtka je ranije ovog tjedna objavila da je prikupila 550 milijuna dolara novog kapitala, čime je osigurala značajan fond za daljnju ekspanziju i moguće nove akvizicije.

Od večere u Stockholmu do dogovora

Dogovor između dviju tvrtki sklopljen je relativno brzo. Prije samo četrdesetak dana Ryan Wilson, suosnivač i direktor Waltera, nije ni poznavao Junestranda. Nakon jednog upoznavanja preko zajedničkog kontakta, Wilson je otputovao u Stockholm. Nakon prezentacija proizvoda i večere u restoranu, dvojica osnivača dogovorila su spajanje.

Wilson nije pravnik, nego serijski tehnološki poduzetnik iz Vancouvera. Ideju za Walter dobio je nakon frustracije načinom na koji se pružaju pravne usluge.

Prema njegovu mišljenju, klijenti plaćaju ono što zaista vrijedi – pravnu stručnost i prosudbu – ali previše novca odlazi na administrativni dio posla koji bi se mogao automatizirati.

AI agenti unutar Worda i Outlooka

Walter je osnovan 2022. godine. Tvrtka je u početku razvijala platformu za dijeljenje podataka između odvjetničkih ureda i njihovih klijenata.

No prošle godine promijenila je strategiju. Umjesto nove samostalne platforme počela je razvijati AI agente, alate koji mogu obavljati složene zadatke uz minimalan ljudski nadzor. Ti alati rade izravno unutar Microsoft Worda i Outlooka, aplikacija u kojima većina pravnika već provodi velik dio radnog vremena.

AI agenti predstavljeni su prošlog rujna. U nekoliko mjeseci nakon lansiranja Walter je ostvario veći prihod nego u prethodne tri godine zajedno, tvrdi Wilson. Među korisnicima su i Fasken Martineau i McCarthy Tétrault, dvije od najvećih kanadskih odvjetničkih tvrtki po prihodima.

Wilson kaže da su tijekom prvog razgovora on i Junestrand razmijenili demonstracije svojih proizvoda i brzo shvatili da razvijaju vrlo slične funkcionalnosti, iako različitim redoslijedom. 'Razdvajao nas je ocean, ali smo radili gotovo identične stvari i imali vrlo sličnu viziju razvoja pravne tehnologije', rekao je.

Za Wilsona je važna bila i kultura tvrtke. Nakon nekoliko uspješnih izlazaka iz prethodnih projekata – posljednji put 2021., kada je prodao platformu Ollie Order tvrtki Next Glass – kaže da si je mogao priuštiti da prilikom prodaje stavi kulturu tvrtke ispred cijene.

Walter je mala i blisko povezana ekipa od devet zaposlenika, a svi su uložili i vlastiti novac u tvrtku. Svi članovi tima pridružit će se Legori, a većina će se preseliti u Stockholm.