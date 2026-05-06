impresioniran je

Wenger o Bayernu i PSG-u: 'Bilo koji napadač u toj ekipi može nešto što ne može nitko drugi'

D.S.

06.05.2026 u 23:42

Arsene Wenger
Arsene Wenger Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

PSG je izborio finale Lige prvaka. Parižani su nakon 5:4 iz prve utakmice u uzvratu odigrali 1:1 i prošli dalje.

Arsene Wenger je kao studijski analitičar gostovao na programu beIN SPORTS-a te je dao svoj komentar na utakmicu, a posebno se dotaknuo jednog detalja oko PSG-a.

vezane vijesti

'Nakon ovakve utakmice možemo reći da je Bayern bio slabiji nego što smo mislili, ili da je PSG bio jako solidan. Ja bih rekao da se PSG branio nevjerojatno dobro te da nikada nisu dali šansu Bayernu da se vrati u igru.

PSG je postao velika ekipa s ekstremnom kohezijom, a imaju jednu nevjerojatnu kvalitetu koju nema nitko. Bilo koji napadač u toj ekipi može projuriti jedan na jedan protiv suparničkog braniča i uputiti udarac na gol. Dakle oni kada idu u trk, to završava udarcem i golman to mora braniti.

Nema veze je li to Kvaratskhelia, je li to Dembele, je li to Doue, u PSG-u to rade svi i ta kvaliteta je nevjerojatna prednost te ekipe.' zaključio je Wenger.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
trener bayerna u šoku

trener bayerna u šoku

Kompany podivljao pred kamerama nakon ispadanja Bayerna: 'Ovo je jednostavno smiješno'
liga prvaka

liga prvaka

Evo što je rekao Luis Enrique nakon što je slomio moćni Bayern za finale Lige prvaka
liga prvaka

liga prvaka

Nijemci u šoku nakon ispadanja Bayerna: Bild piše o 'sudačkom skandalu' i 'pljački'

najpopularnije

Još vijesti