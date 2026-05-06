Wenger o Bayernu i PSG-u: 'Bilo koji napadač u toj ekipi može nešto što ne može nitko drugi'

Arsene Wenger je kao studijski analitičar gostovao na programu beIN SPORTS-a te je dao svoj komentar na utakmicu, a posebno se dotaknuo jednog detalja oko PSG-a.

'Nakon ovakve utakmice možemo reći da je Bayern bio slabiji nego što smo mislili, ili da je PSG bio jako solidan. Ja bih rekao da se PSG branio nevjerojatno dobro te da nikada nisu dali šansu Bayernu da se vrati u igru.

PSG je postao velika ekipa s ekstremnom kohezijom, a imaju jednu nevjerojatnu kvalitetu koju nema nitko. Bilo koji napadač u toj ekipi može projuriti jedan na jedan protiv suparničkog braniča i uputiti udarac na gol. Dakle oni kada idu u trk, to završava udarcem i golman to mora braniti.

Nema veze je li to Kvaratskhelia, je li to Dembele, je li to Doue, u PSG-u to rade svi i ta kvaliteta je nevjerojatna prednost te ekipe.' zaključio je Wenger.