Nijemci u šoku nakon ispadanja Bayerna: Bild piše o 'sudačkom skandalu' i 'pljački'

Bild je nakon utakmice izašao s vrlo oštrim naslovom o ‘sudačkom skandalu’, tvrdeći da je Bayernov san o trećoj trostrukoj kruni uništen kontroverznim odlukama.

Bayern tražio dva velika penala

PSG je šokirao Allianz Arenu već u trećoj minuti. Kvaratskhelia je probio lijevu stranu i pronašao Ousmanea Dembelea, koji je snažno pogodio za 1:0.

No najveća drama počela je sredinom prvog poluvremena. Bayern je prvo tražio drugi žuti karton za Nuna Mendesa, kojem je lopta pogodila ispruženu ruku, ali je sudac dosudio prekršaj za PSG zbog navodnog igranja rukom Konrada Laimera.

Bild tvrdi da je to bila pogreška jer je Laimer loptu zaustavio trbuhom i bedrom.

Samo osam minuta kasnije uslijedila je nova sporna situacija. Vitinha je izbijao loptu iz kaznenog prostora, a ona je pogodila Joaa Nevesa u ruku. Bayern je tražio kazneni udarac, ali ni sudac ni VAR nisu reagirali.

‘To je jedanaesterac i uvijek mora biti jedanaesterac jer se radi o namjernom pokretu prema lopti’, rekao je bivši sudac Manuel Grafe za Bild.

Kane pogodio prekasno

Bayern je imao problema u igri, griješio je više nego u Parizu i uglavnom prijetio preko individualnih poteza Michaela Olisea i Luisa Diaza. Manuel Neuer nekoliko je puta spašavao domaćine od potpunog nokauta.

Nada se vratila tek u 94. minuti, kada je Harry Kane pogodio za 1:1. No za preokret više nije bilo vremena.

PSG je tako izborio finale Lige prvaka protiv Arsenala, dok Bayern ostaje s gorčinom i osjećajem da je mogao dobiti puno više - da su ključne sudačke odluke otišle u drugom smjeru.