Ovako je reagirao Neuer nakon ispadanja Bayerna u Ligi prvaka

Nakon odigrane utakmice pred novinare je izašao Manuel Neuer koji je dao svoje viđenje susreta.

'Mislim da nismo imali ubojiti instinkt u napadu večeras, a imali smo dovoljno prilika s kojima smo mogli slaviti u ovoj utakmici.

Nije tu bilo puno zicera ispred protivničkog gola, ali kada se nađeš u takvim situacijama...mislim pogledajte PSG, oni su jednostavno bili ubojiti. Kako su samo zabili onih pet golova u prvoj utakmici.



To je nešto što smo mi morali napraviti danas i mislim da je bilo vidljivo da smo bili jako blizu prolaska u finale, ali nismo mogli dovršiti posao.' rekao je Neuer.

