Veliki kiks Juventusa u borbi za Ligu prvaka

Bolji ulazak u dvoboj Juventus je okrunio vodećim golom Yildiza (14), ali Sassuolo je poravnao početkom nastavka preko Pinamontija (52).

Pred kraj dvoboja Juventus je dobio i kazneni udarac nakon navodnog igranja rukom Idzesa, ali vratar Murić je obranio pokušaj Locatellija u 87. minuti.

Peti Juventus sada ima 54 boda, kao i četvrti Como, ali Como će u nedjelju igrati protiv predzadnje Pise, dok je Sassuolo 10. sa 39 bodova.

Vodi Inter sa 68 bodova, slijede Milan sa 63 i Napoli sa 62.