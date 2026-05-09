Uli Hoeness otkrio: 'Bila je to najveća sramota u povijesti Bayerna'

Počasni predsjednik bavarskog velikana prisjetio se četvrtfinala Lige prvaka protiv Barcelone 2009. godine i gostovanja na Camp Nouu koje je, prema njegovim riječima, bilo najveća sramota u povijesti kluba.

Barcelona Pepa Guardiole tada je već nakon prvog poluvremena vodila 4:0. Lionel Messi zabio je dva gola, a Samuel Eto'o i Thierry Henry dodali su po jedan. Bayern je izgledao potpuno nemoćno.

'Nikad nisam toliko gledao na sat'

Hoeness je u razgovoru za Frankfurter Allgemeine Zeitung otkrio koliko mu je teško bilo sjediti na klupi pored tadašnjeg trenera Jürgena Klinsmanna.

'Potpuno su nas rasturili u prvoj utakmici. Sjedio sam tada na klupi Camp Noua pored Jürgena Klinsmanna. Nikada u životu nisam toliko često gledao na sat kao u prvom poluvremenu te utakmice, jer jednostavno nije htjelo završiti', rekao je Hoeness.

Bayern je u tu utakmicu ušao u vrlo lošem trenutku. Neposredno prije toga doživio je težak poraz 5:1 kod Wolfsburga, a protiv Barcelone su mu nedostajali važni obrambeni igrači Lucio i Philipp Lahm.

'To je bila najveća sramota za Bayern'

Hoeness je posebno teško podnio osjećaj da je Barcelona nakon velikog vodstva spustila ritam jer je shvatila da je Bayern potpuno nemoćan.

'To je bila najveća sramota za Bayern. Znate li zašto? Sažalijevali su nas. Imao sam osjećaj da su na poluvremenu rekli: 'Sad ćemo malo usporiti.' Nisam se veselio uzvratnoj utakmici u Münchenu', priznao je Hoeness.

Bayern je u uzvratu odigrao 1:1 protiv kasnijeg europskog prvaka. Franck Ribery zabio je za vodstvo domaćina, a Seydou Keita postavio konačan rezultat.

Sezona je za Bayern završila bez trofeja. Klinsmann je dobio otkaz pet kola prije kraja prvenstva, Jupp Heynckes preuzeo je momčad do završetka sezone, a nakon toga stigao je Louis van Gaal.

Pod Nizozemcem se Bayern već sljedeće sezone vratio na veliku europsku pozornicu i stigao do finala Lige prvaka, u kojem je izgubio od Intera.