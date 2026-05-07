Stanišić se našao na udaru nakon Bayernovog ispadanja: Dobio je vrlo niske ocjene

Bayern je na Allianz Areni odigrao 1:1, ali to mu nije bilo dovoljno za prolazak u finale jer je francuski velikan nakon spektakularnih 5:4 iz prve utakmice prošao dalje s ukupnih 6:5.

Hrvatski reprezentativac bio je u početnoj postavi Vincenta Kompanyja, ali nije uspio ostaviti značajniji trag u utakmici u kojoj je Bayern morao loviti zaostatak. Stanišić je zamijenjen u 67. minuti, a njegove izvedbe nisu ostale bez kritika.

GOAL je Stanišiću dao ocjenu 5/10, uz objašnjenje da PSG nije previše napadao preko njegove strane, ali da hrvatski branič nije napravio dovoljno prema naprijed kako bi pomogao Bayernu u potrazi za preokretom.

Prema ocjenama koje su objavili Bild i L'Equipe, Stanišić je također bio među slabije ocijenjenim igračima Bayerna. Bild, koji igrače ocjenjuje od 1 do 6, pri čemu je 1 najbolja, a 6 najlošija ocjena, dao mu je peticu. L'Equipe, koji koristi ljestvicu od 1 do 10, ocijenio ga je trojkom.

Stanišić je u obje utakmice imao težak zadatak protiv jedne od najopasnijih ofenzivnih linija u Europi. Hviča Kvaratchelija je u uzvratu ponovno bio među ključnim igračima PSG-a jer je već na početku utakmice pobjegao Bayernovoj obrani i asistirao Dembeleu za pogodak koji je usmjerio susret.

Bayern je tako ostao bez finala, a Stanišiću preostaje završnica sezone u kojoj će pokušati popraviti dojam nakon jedne od najtežih europskih večeri ove sezone.