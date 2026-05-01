Dinamo protiv Gorice bez važnog igrača, a Kovačević se požalio: 'Još neki imaju problema'

Iako je Dinamo već u prošlom kolu osigurao naslov prvaka, u Maksimiru ne žele da završnica sezone prođe u revijalnom tonu. Trener Mario Kovačević jasno je dao do znanja da od svoje momčadi i dalje traži ozbiljnost, bez obzira na to što više nema rezultatskog pritiska.

Dinamo tako u Veliku Goricu dolazi kao novi prvak, ali s jasnom namjerom da sezonu zaključi na pravi način. Kovačević očekuje da i posljednja četiri kola odradi maksimalno ozbiljno iako nema idealnu situaciju s kadrom. Osim što neće moći računati na jednog od najboljih igrača, upozorio je i da još nekoliko nogometaša ima manjih problema.

'Malo smo se proveselili nakon utakmice i vratili smo se normalnom radu. Svi su dobro osim Zajca koji najvjerojatnije sutra neće moći konkurirati. Prvaci smo, htjeli smo što prije to matematički osigurati, a sada nam je obveza da nastavimo dalje pobjednički. Utakmica protiv Gorice neće biti lagana, ali spremamo se da je pobijedimo', rekao je Kovačević koji ne vjeruje da će osvojeni naslov utjecati na motivaciju njegovih igrača:

'Mi kao prvaci moramo nastaviti kao i do sada, to je obveza da kao šampioni i dalje pokazujemo dobre igre. Što se sastava tiče, još ćemo vidjeti, neki igrači imaju manjih problema pa ćemo možda nekoga i odmoriti i dati priliku nekima koji su dosad igrali manje, ali nećemo ništa puno mijenjati. Želimo odigrati dobru utakmicu, ovo nam je peti susret s Goricom ove sezone, itekako se dobro poznajemo, znamo koliko su dobri i kvalitetni, u Kupu su svaku našu slabost iskoristili, a to sutra moramo spriječiti.'

Upozorava Kovačević kako Dinamu sutra neće biti lako doći do novih bodova u Velikoj Gorici.



'Po meni, oni imaju malo bodova u odnosu na to koliko kvalitetno igraju. Pobijedili smo ih na zadnja dva gostovanja i nadam se da ćemo taj niz nastaviti. Imaju kvalitetnu, iskusnu ekipu, pogotovo veznu liniju, kolega Carević je to dobro posložio. Prema naprijed imaju igrače koji su u životnoj formi, tako da itekako moramo biti oprezni, osvajaju bodove, u dobrom su kontinuitetu, ali mi isključivo gledamo sebe', zaključio je trener Dinama Mario Kovačević.