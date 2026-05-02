Nevjerojatni Kramarić trpa i nosi Hoffenheim prema Ligi prvaka

U susretu 32. kola Bundeslige, koji nosi ogromnu težinu u borbi za elitno europsko natjecanje, Kramarić je još jednom preuzeo odgovornost.

Hoffenheim je ugostio Stuttgart u izravnom okršaju za vrh ljestvice, a domaćini su savršeno otvorili utakmicu. Već u osmoj minuti Kramarić je zatresao mrežu i donio svojoj momčadi prednost koja bi mogla imati goleme posljedice. Gol pogledajte OVDJE.

U 20. minuti Chris Fuhrich pogodio je za 1:1, no prednost domaćem sastavu vratio je Bazoumana Toure samo tri minute kasnije. Tako se na predah otišlo s 2:1.

U nastavku susreta Hoffenheim je povećao prednost na 3:1, a svoj drugi pogodak u 49. minuti zabio je Andrej Kramarić. Bio je to Vatrenom 14. pogodak u Bundesligi ove sezone, koji je stigao nakon sjajne akcije domaće momčadi. Gol pogledajte OVDJE.

