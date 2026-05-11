Pogledajte reakciju Luisa Enriquea kad su mu javili rezultat El Clasica: Video je postao viralan

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Luis Enrique još je jednom pokazao koliko je emotivno vezan uz Barcelonu, a njegova reakcija nakon pobjede PSG-a vrlo brzo postala je viralna na društvenim mrežama.
Dok je Paris Saint-Germain slavio minimalnu pobjedu 1:0 protiv Bresta, španjolska novinarka Dounia Mesli snimila je trenutak koji je odmah privukao pažnju navijača Barcelone.
Luis Enrique u jednom trenutku pita za rezultat El Clasica između Barcelone i Real Madrida.
Kada je saznao da je Barca pobijedila 2:0 i praktički osigurala naslov prvaka Španjolske, nije mogao sakriti emocije.
'Toma!'
'Toma!', povikao je Luis Enrique uz podignutu šaku i veliki osmijeh na licu.
Snimka njegove reakcije munjevito se proširila društvenim mrežama, posebno među navijačima Barcelone, koji su s oduševljenjem dijelili video bivšeg trenera Blaugrane.
Za mnoge navijače katalonskog kluba ovo je bio još jedan dokaz koliko je Luis Enrique i dalje vezan uz Barcelonu.
Barca mu je ostala u srcu
Luis Enrique tijekom karijere nosio je dres i Barcelone i Real Madrida, ali već godinama nema nikakve dileme kojem je klubu emocionalno bliži.
U Barceloni je ostavio dubok trag i kao igrač i kao trener, a upravo je s katalonskim velikanom 2015. osvojio legendarnu trostruku krunu.
Zbog toga ga navijači Barcelone i danas smatraju jednom od najvećih klupskih ikona modernog doba.
Njegova reakcija nakon El Clasica zato mnoge nije iznenadila.
Dok je PSG mirno završavao posao u Francuskoj, Luis Enrique očito je jednako pažljivo pratio i ono što se događa u Španjolskoj.