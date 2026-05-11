Pogledajte reakciju Luisa Enriquea kad su mu javili rezultat El Clasica: Video je postao viralan

Dok je Paris Saint-Germain slavio minimalnu pobjedu 1:0 protiv Bresta, španjolska novinarka Dounia Mesli snimila je trenutak koji je odmah privukao pažnju navijača Barcelone.

Luis Enrique u jednom trenutku pita za rezultat El Clasica između Barcelone i Real Madrida.

Kada je saznao da je Barca pobijedila 2:0 i praktički osigurala naslov prvaka Španjolske, nije mogao sakriti emocije.

'Toma!', povikao je Luis Enrique uz podignutu šaku i veliki osmijeh na licu.

Snimka njegove reakcije munjevito se proširila društvenim mrežama, posebno među navijačima Barcelone, koji su s oduševljenjem dijelili video bivšeg trenera Blaugrane.

Za mnoge navijače katalonskog kluba ovo je bio još jedan dokaz koliko je Luis Enrique i dalje vezan uz Barcelonu.