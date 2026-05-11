igrao za oba kluba

Pogledajte reakciju Luisa Enriquea kad su mu javili rezultat El Clasica: Video je postao viralan

S.Č.

11.05.2026 u 11:54

Luis Enrique
Luis Enrique Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Luis Enrique još je jednom pokazao koliko je emotivno vezan uz Barcelonu, a njegova reakcija nakon pobjede PSG-a vrlo brzo postala je viralna na društvenim mrežama.

Dok je Paris Saint-Germain slavio minimalnu pobjedu 1:0 protiv Bresta, španjolska novinarka Dounia Mesli snimila je trenutak koji je odmah privukao pažnju navijača Barcelone.

Luis Enrique u jednom trenutku pita za rezultat El Clasica između Barcelone i Real Madrida.

Kada je saznao da je Barca pobijedila 2:0 i praktički osigurala naslov prvaka Španjolske, nije mogao sakriti emocije.

'Toma!'

'Toma!', povikao je Luis Enrique uz podignutu šaku i veliki osmijeh na licu.

Snimka njegove reakcije munjevito se proširila društvenim mrežama, posebno među navijačima Barcelone, koji su s oduševljenjem dijelili video bivšeg trenera Blaugrane.

Za mnoge navijače katalonskog kluba ovo je bio još jedan dokaz koliko je Luis Enrique i dalje vezan uz Barcelonu.

Barca mu je ostala u srcu

Luis Enrique tijekom karijere nosio je dres i Barcelone i Real Madrida, ali već godinama nema nikakve dileme kojem je klubu emocionalno bliži.

U Barceloni je ostavio dubok trag i kao igrač i kao trener, a upravo je s katalonskim velikanom 2015. osvojio legendarnu trostruku krunu.

Zbog toga ga navijači Barcelone i danas smatraju jednom od najvećih klupskih ikona modernog doba.

Njegova reakcija nakon El Clasica zato mnoge nije iznenadila.

Dok je PSG mirno završavao posao u Francuskoj, Luis Enrique očito je jednako pažljivo pratio i ono što se događa u Španjolskoj.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NIJE ZADOVOLJAN

NIJE ZADOVOLJAN

Atalanta je na San Siru razbijala Milan, onda je kamera pokazala Modrića na tribinama
NIJE IH ŠTEDIO

NIJE IH ŠTEDIO

Bivši igrač Hajduka: 'Žao mi je kada vidim gdje je klub. Derbi to nije bio'
ZANIMLJIvo

ZANIMLJIvo

Šapit najavio veliku promjenu na SP-u: 'Ono što sam čuo i doživio na ždrijebu u Washingtonu...'

najpopularnije

Još vijesti