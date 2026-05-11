El Clasico razotkrio potpuni kaos u Realu: Ovih pet zvijezda posebno je na udaru

Barcelona je pobjedom 2:0 na Camp Nouu matematički osvojila naslov, a Real je ostao s bolnim pitanjima uoči jednog od najvažnijih ljetnih prijelaznih rokova posljednjih godina.

Defensa Central piše da je El Clasico bacio posebno svjetlo na petoricu igrača koji su, svaki na svoj način, negativno obilježili ovu sezonu.

Zvijezde koje nisu povukle

Prema pisanju Defensa Centrala, u prvom su planu Jude Bellingham i Vinicius Junior, igrači koji imaju status velikih zvijezda, ali ove sezone nisu napravili iskorak koji se od njih očekivao.

Njihove predstave, posebno u utakmicama u kojima je Real morao pokazati karakter, ostavile su mnogo pitanja.

Na udaru je i Antonio Rudiger, čija je budućnost i dalje neizvjesna. Španjolci pišu da više ne daje sigurnost i da djeluje kao igrač koji ne igra punim intenzitetom.

Tchouameni i Camavinga također pod pritiskom

Aurelien Tchouameni također je među prozvanima. Defensa Central navodi da je u El Clasicu imao ozbiljnih pogrešaka u predaji lopte, a dodaje se i da ga je očito pogodilo sve što se posljednjih dana događalo oko sukoba s Federicom Valverdeom.

Eduardo Camavinga, pak, potpuno je nestao u utakmici. Španjolci pišu da već mjesecima igra za vlastitu budućnost u klubu, ali da zasad nije opravdao povjerenje.

Mbappe sve više nervira navijače

Posebna priča je Kylian Mbappe. Francuz nije igrao El Clasico zbog problema s ozljedom, ali njegova objava na Instagramu tijekom utakmice, u trenutku kada je Real već gubio 2:0, izazvala je brojne reakcije.

Defensa Central piše da sve više navijača Reala ne razumije što se događa oko Mbappea i da ih njegov slučaj počinje zamarati.

Ljeto koje može promijeniti Real

Florentino Perez i najbliži suradnici svjesni su da Real više ne može nastaviti ovako. Prvo pitanje je trener, a svi putevi, prema španjolskim medijima, vode prema Joseu Mourinhu.

No tko god vodio momčad, čeka ga ogroman posao.

Real mora pojačati obranu i vezni red, ali jednako važno bit će raščistiti odnose u svlačionici. Nakon sezone bez trofeja, sukoba, podjela i novog bolnog poraza od Barcelone, ovo ljeto moglo bi odrediti smjer kraljevskog kluba za godine koje dolaze.