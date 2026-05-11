Bivši igrač Hajduka: 'Žao mi je kada vidim gdje je klub. Derbi to nije bio'

Bila je to utakmica u kojoj je Dinamo dominirao od prve minute te zasluženo slavio golovima Bakrara i Belje . Time je Dinamo na čak 18 bodova od prednosti ispred Hajduka.

Utakmicu je za Večernji list komentirao bivši igrač Hajduka Dinko Trebotić:

'Derbi koji to nije bio, jednosmjerna ulica od početka. Mislio sam da će Hajduk doći rasterećen, ni za što se ne bori i pokazat će hajdučko lice. Međutim, to nije bilo tako i Dinamo je ostavio Hajduk bez ikakve šanse u derbiju. Hajduk je već ranije padao u formi kada ostane bez ičega u sezoni. No, neshvatljivo mi je da ovako uđe u derbi, bez volje, agresivnosti i želje iako Dinamo jest kvalitetniji.', započeo je Trebotić pa dodao.

'Razdoblje u Hajduku mi je bilo najbolje u karijeri, u to vrijeme smo igrali Europsku ligu i učinili navijače sretnima. S druge strane, žao mi je kada vidim gdje je Hajduk sada i koliko dugo nije bio u Europi'.