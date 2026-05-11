Realov novinar nakon sloma Reala u El Clasicu izdvojio samo jednog igrača: 'Bio je najbolji'

Dok španjolski mediji posljednjih dana pišu o raspadu svlačionice, sukobima među igračima i velikoj čistki koja čeka klub tijekom ljeta, poznati nogometni analitičar Julio Maldonado - popularni Maldini - nakon utakmice je vrlo jasno pokazao što misli o nastupu Reala.

Izdvojio je samo jednog igrača.

'Bio je najbolji igrač Reala'

Maldini je tijekom prijenosa El Clasica komentirao da je većina Realovih zvijezda ponovno potpuno podbacila, ali da je jedan nogometaš ipak pokazao karakter.

'Brahim Diaz bio je jako dobar, najbolji igrač Reala na utakmici. Ne znam je li zaslužio biti zamijenjen zbog Mastantuona', rekao je Maldini.

Prema njegovu mišljenju, Brahim je bio jedini igrač Reala koji je pokušavao nešto napraviti prema naprijed i koji je pokazivao energiju u trenucima kada je ostatak momčadi djelovao potpuno izgubljeno.

Zvijezde ponovno razočarale

Maldinijeve riječi dolaze u trenutku kada su navijači Reala sve ogorčeniji nastupima najvećih zvijezda.

Vinicius Junior, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga i Aurelien Tchouameni ponovno su pod povećalom nakon još jedne utakmice u kojoj Real nije izgledao ni približno momčadi sposobnoj za borbu za najveće trofeje.

Posebno zabrinjava dojam bezvoljnosti i nedostatka reakcije koji se ove sezone često mogao vidjeti kod dijela momčadi.

Real čeka ljeto velikih rezova

U Madridu sada svi očekuju burno ljeto.

Španjolski mediji tvrde da Florentino Perez sprema ozbiljne promjene u svlačionici, a sve glasnije se spominje i dolazak Josea Mourinha, koji bi trebao dobiti zadatak vratiti disciplinu i potpuno resetirati momčad.

El Clasico je samo dodatno ogolio koliko je situacija ozbiljna.

A dok su mnoge zvijezde ponovno razočarale, Maldini smatra da je barem jedan igrač Reala pokazao da mu je još stalo.