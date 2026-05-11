NIJE ZADOVOLJAN

Atalanta je na San Siru razbijala Milan, onda je kamera pokazala Modrića na tribinama

N.M.

11.05.2026 u 11:00

Luka Modrić
Luka Modrić Izvor: EPA / Autor: STR
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Nogometaši Atalante pobijedili su Milan 3:2 u uzbudljivom dvoboju 36. kola talijanske Serie A odigranom na San Siru. Momčad iz Bergama imala je velikih 3:0, no Milan je u završnici ozbiljno zaprijetio i umalo stigao do velikog povratka.

Ipak, domaćin nije uspio izbjeći poraz koji mu dodatno komplicira borbu za plasman u Ligu prvaka. Milan je nakon ovog neuspjeha pao na četvrto mjesto, a forma momčadi u završnici sezone sve je veći razlog za zabrinutost.

vezane vijesti

Hrvatski kapetan Luka Modrić nije bio u kadru za ovu utakmicu, a zbog operacije jagodične kosti neće ga biti do kraja sezone. Susret je pratio iz lože San Sira u društvu sportskog direktora Iglija Tarea.

Kamere su ga snimile u trenutku kada je Atalanta vodila 3:0, a Modrić je djelovao zabrinuto dok je njegova momčad tonula prema novom porazu. Milan u posljednjih pet utakmica ima tek jednu pobjedu, jedan remi i tri poraza, što je loš niz u najvažnijem dijelu sezone.

U preostala dva kola Milan će bez Modrića gostovati kod Genoe te na svom terenu dočekati Cagliari. Podsjetimo, Modrić je pretprošlog tjedna morao na operaciju nakon što je 26. travnja u derbiju protiv Juventusa slomio jagodičnu kost u sudaru s Manuelom Locatellijem. Zahvat je prošao uspješno, a liječnici su procijenili da će oporavak trajati između pet i šest tjedana, što znači da je sezona za hrvatskog veznjaka praktički završena.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NIJE ZADOVOLJAN

NIJE ZADOVOLJAN

Atalanta je na San Siru razbijala Milan, onda je kamera pokazala Modrića na tribinama
NIJE IH ŠTEDIO

NIJE IH ŠTEDIO

Bivši igrač Hajduka: 'Žao mi je kada vidim gdje je klub. Derbi to nije bio'
ZANIMLJIvo

ZANIMLJIvo

Šapit najavio veliku promjenu na SP-u: 'Ono što sam čuo i doživio na ždrijebu u Washingtonu...'

najpopularnije

Još vijesti