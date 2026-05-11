Atalanta je na San Siru razbijala Milan, onda je kamera pokazala Modrića na tribinama

Ipak, domaćin nije uspio izbjeći poraz koji mu dodatno komplicira borbu za plasman u Ligu prvaka. Milan je nakon ovog neuspjeha pao na četvrto mjesto, a forma momčadi u završnici sezone sve je veći razlog za zabrinutost.

Hrvatski kapetan Luka Modrić nije bio u kadru za ovu utakmicu, a zbog operacije jagodične kosti neće ga biti do kraja sezone. Susret je pratio iz lože San Sira u društvu sportskog direktora Iglija Tarea .

Kamere su ga snimile u trenutku kada je Atalanta vodila 3:0, a Modrić je djelovao zabrinuto dok je njegova momčad tonula prema novom porazu. Milan u posljednjih pet utakmica ima tek jednu pobjedu, jedan remi i tri poraza, što je loš niz u najvažnijem dijelu sezone.

U preostala dva kola Milan će bez Modrića gostovati kod Genoe te na svom terenu dočekati Cagliari. Podsjetimo, Modrić je pretprošlog tjedna morao na operaciju nakon što je 26. travnja u derbiju protiv Juventusa slomio jagodičnu kost u sudaru s Manuelom Locatellijem. Zahvat je prošao uspješno, a liječnici su procijenili da će oporavak trajati između pet i šest tjedana, što znači da je sezona za hrvatskog veznjaka praktički završena.

