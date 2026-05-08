Gareth Bale nakon poteza zvijezde PSG-a protiv Bayerna ostao u nevjerici: 'Bio sam šokiran'

Trener PSG-a u 66. minuti odlučio je zamijeniti francuskog reprezentativca, no upravo je način na koji je Dembele prihvatio odluku postao glavna tema nakon susreta.

Bez negodovanja, ljutnje ili gestikulacija, Dembele je mirno pružio ruku treneru, bodrio suigrače i sjeo na klupu, što je Bale posebno istaknuo kao rijetkost u modernom nogometu.

Bale: 'Bio sam šokiran'

'Kada sam vidio trenutak u kojem je Luis Enrique odlučio izvesti Ousmanea Dembelea u 66. minuti tako velike večeri u Ligi prvaka, bio sam šokiran. Ali njegova reakcija me još više iznenadila. Samo je nastavio bodriti suigrače da nastave pritiskati, mirno je prišao, pružio ruku treneru, bez riječi i bez ikakve drame', rekao je Bale.

Bivša zvijezda Real Madrida smatra da upravo takav pristup razlikuje najveće igrače od ostalih.

'Zato sada igra tako dobro pod Enriqueom. U potpunosti je prihvatio sustav, vraća se u obranu, radi presing i stavlja momčad na prvo mjesto. Savršen primjer skromnosti i igrača bez ega', dodao je Velšanin.

Povukao paralelu s Real Madridom

Bale je potom usporedio situaciju s vremenom koje je proveo u Real Madridu.

'U Realu je bilo isto - nijedan igrač nije bio veći od kluba, bez obzira na broj golova ili trofeja. Prihvaćao si odluku trenera jer je grb bio na prvom mjestu', poručio je.

Dodao je i kako danas mnogi nogometaši reagiraju potpuno drugačije kada budu zamijenjeni.

'Danas previše igrača misli da im nešto pripada. Izvedeš ih iz igre i odmah se naljute, demonstrativno odlaze i sve okreću oko sebe. Nogomet se promijenio, ali oni koji razumiju suštinu, poput Dembelea pod Enriqueom, na kraju osvajaju sve', zaključio je Bale.

Francuski reprezentativac ove sezone igra u odličnoj formi te je u svim natjecanjima upisao 19 pogodaka i 10 asistencija u 36 nastupa.