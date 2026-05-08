Rayo ispisao povijest i usput donio ogromnu stvar cijeloj Španjolskoj: Evo o čemu se radi

Rayo Vallecano napravio je najveći europski rezultat u svojoj povijesti, ali slavlje u Madridu nakon plasmana u finale Konferencijske lige nije bilo važno samo za mali klub iz Vallecasa. Njihova pobjeda protiv Strasbourga odjeknula je diljem Španjolske jer je izravno promijenila europsku sliku La Lige za sljedeću sezonu.
Minimalnih 1:0 bilo je dovoljno da Rayo ukupnim rezultatom 2:0 izbori prvo europsko finale u klupskoj povijesti, ali i osigura dodatno mjesto španjolskim klubovima u Ligi prvaka.
To znači da će čak pet klubova iz La Lige sljedeće sezone igrati u najjačem europskom natjecanju.
Španjolska dobila veliku bitku s Njemačkom
Posljednjih tjedana vodila se dramatična utrka između Španjolske i Njemačke za dodatnog predstavnika u Ligi prvaka kroz UEFA-in koeficijent.
Bundesliga je prijetila do posljednjeg trenutka, a situacija se dodatno zakomplicirala nakon pobjede Freiburga protiv Brage i pogotka Harryja Kanea za Bayern protiv PSG-a, kojim se razlika ozbiljno smanjila.
Ipak, Rayo je u ključnom trenutku donio ono što je Španjolskoj trebalo - pobjedu i bodove koji su La Ligu učinili nedostižnom za Nijemce.
Španjolska je sezonu zaključila s UEFA koeficijentom 22.094, dok je Bundesliga ostala na 21.786 bodova.
Kaos u borbi za Ligu prvaka
Dodatno mjesto potpuno mijenja završnicu španjolskog prvenstva. Borba za Europu sada postaje još brutalnija jer petoplasirana momčad vodi izravno u Ligu prvaka.
Prema trenutnom stanju, to mjesto drži Betis, dok su iza njega brojni klubovi koji još uvijek sanjaju najveću europsku pozornicu.
U igri su Celta, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Osasuna, pa čak i sam Rayo Vallecano, koji bi nevjerojatnim raspletom mogao izboriti povijesni plasman u Ligu prvaka.
Četiri kola prije kraja razlike su minimalne, a do kraja prvenstva ostalo je još 12 bodova.
Rayo sanja najveću priču u Europi
Klub iz madridskog radničkog predgrađa već je ostvario senzaciju ulaskom u finale Konferencijske lige, ali sada je pred njim prilika za nešto još veće.
Rayo od osvajanja prvog europskog trofeja dijeli samo jedna utakmica.
Osvoje li Konferencijsku ligu, izborit će i plasman u Europa ligu, čime bi Španjolska mogla dobiti dodatnog predstavnika i u tom natjecanju.
Za klub koji je godinama bio simbol borbe malih protiv velikih ovo je sezona iz snova. A ona još uvijek nije gotova.