Rayo ispisao povijest i usput donio ogromnu stvar cijeloj Španjolskoj: Evo o čemu se radi

Minimalnih 1:0 bilo je dovoljno da Rayo ukupnim rezultatom 2:0 izbori prvo europsko finale u klupskoj povijesti, ali i osigura dodatno mjesto španjolskim klubovima u Ligi prvaka.

To znači da će čak pet klubova iz La Lige sljedeće sezone igrati u najjačem europskom natjecanju.

Španjolska dobila veliku bitku s Njemačkom

Posljednjih tjedana vodila se dramatična utrka između Španjolske i Njemačke za dodatnog predstavnika u Ligi prvaka kroz UEFA-in koeficijent.

Bundesliga je prijetila do posljednjeg trenutka, a situacija se dodatno zakomplicirala nakon pobjede Freiburga protiv Brage i pogotka Harryja Kanea za Bayern protiv PSG-a, kojim se razlika ozbiljno smanjila.

Ipak, Rayo je u ključnom trenutku donio ono što je Španjolskoj trebalo - pobjedu i bodove koji su La Ligu učinili nedostižnom za Nijemce.

Španjolska je sezonu zaključila s UEFA koeficijentom 22.094, dok je Bundesliga ostala na 21.786 bodova.

Kaos u borbi za Ligu prvaka

Dodatno mjesto potpuno mijenja završnicu španjolskog prvenstva. Borba za Europu sada postaje još brutalnija jer petoplasirana momčad vodi izravno u Ligu prvaka.

Prema trenutnom stanju, to mjesto drži Betis, dok su iza njega brojni klubovi koji još uvijek sanjaju najveću europsku pozornicu.

U igri su Celta, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Osasuna, pa čak i sam Rayo Vallecano, koji bi nevjerojatnim raspletom mogao izboriti povijesni plasman u Ligu prvaka.

Četiri kola prije kraja razlike su minimalne, a do kraja prvenstva ostalo je još 12 bodova.

Rayo sanja najveću priču u Europi

Klub iz madridskog radničkog predgrađa već je ostvario senzaciju ulaskom u finale Konferencijske lige, ali sada je pred njim prilika za nešto još veće.

Rayo od osvajanja prvog europskog trofeja dijeli samo jedna utakmica.

Osvoje li Konferencijsku ligu, izborit će i plasman u Europa ligu, čime bi Španjolska mogla dobiti dodatnog predstavnika i u tom natjecanju.

Za klub koji je godinama bio simbol borbe malih protiv velikih ovo je sezona iz snova. A ona još uvijek nije gotova.